العين يحقق فوزًا دراميًا على الفجيرة ويصعد لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

حقق العين فوزًا دراميًا بنتيجة 4/2 على منافسه نادي الفجيرة، اليوم الخميس، في ربع نهائي على استاد نادي شباب الأهلي العوير.

ووجد العين نفسه متأخرًا 1/0 بعد مرور 8 دقائق بتوقيع محمد خلفان لاعب الفجيرة، وألغى الحكم هدفًا للعين بداعي التسلل على أحمد خليل في الدقيقة 23.

لكن لاعبي العين انتفضوا وسجلوا 3 أهداف في الشوط الأول، وجاء هدف التعادل عبر أحمد خليل في الدقيقة 29، ثم أتبعه المصري حسين الشحات بالهدف الثاني بعد دقيقة تقريبًا، وعاد الشحات وسجل الهدف الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 40.

وأشعل الفجيرة الشوط الثاني بعدما سجل الهدف الثاني عبر لاعبه خالد عبدالله في الدقيقة52، وألغى الحكم هدفًا ثانيًا للعين بداعي التسلل على أحمد خليل في الدقيقة 65.

وقضى العين على الفجيرة بعدما سجل البرازيلي كايو الهدف الرابع في الدقيقة 90 ليعلن تأهل العين إلى نصف النهائي.

وكان ناديا الوصل والوحدة قد تأهلا إلى نصف النهائي بفوز الأول 1/0 على دبا الفجيرة، والثاني 3/0 على الجزيرة، على أن يكتمل مربع الأضلاع بتأهل الفائز من مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي اليوم.