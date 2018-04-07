ثلاثية تيغالي في الشارقة تؤجل تتويج العين بالدوري الإماراتي (فيديو)

أحرز الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) ثلاثية في فوز الوحدة 3-2 على مستضيفه الشارقة ليؤجل تتويج العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي، اليوم السبت.

وتأجل حسم العين للقب للجولة المقبلة بعدما رفع الوحدة صاحب المركز الثاني رصيده إلى 43 نقطة متأخرًا بفارق أربع نقاط عن العين الذي اكتسح دبا 4-صفر أمس الجمعة بينما ظل الشارقة في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وابتعد الإمارات عن ذيل الترتيب بفوز مفاجئ 1-صفر على الجزيرة حامل اللقب وصاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وتقدم علي الظنحاني للشارقة بعد أربع دقائق من البداية بضربة رأس بعد تمريرة من علي جمعة لكن تيغالي، هداف المسابقة برصيد 19 هدفًا، أدرك التعادل بتسديدة أرضية في الدقيقة 11.

الوحدة يؤجل حسم لقب #دوري_الخليج_العربي للأسبوع المقبل بفوز بشق الأنفس بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الشارقة العنيد ليرفع رصيده إلى 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر العين #الشارقة_الوحدة pic.twitter.com/WI2QgoKTtz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2018

وأعاد البرازيلي ويلتون سوارس التقدم للشارقة في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، لكن تيغالي أضاف هدفين متتاليين بضربة رأس في الدقيقة 26 عندما تابع تسديدة ارتدت من العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق أحرز تيغالي الهدف الثالث له ولفريقه من زاوية صعبة في شباك عادل الحوسني حارس الشارقة.

وخاض الوحدة الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الظاهري لحصوله على الإنذار الثاني.

وسيلتقي العين في الجولة المقبلة مع النصر، بينما يلعب الوحدة مع عجمان.

وأحرز الأرجنتيني سيباستيان ساشا هدفًا للإمارات قبل النهاية بست دقائق ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير قبل جولتين على النهاية.