4 أسباب قادت نادي الوحدة للتتويج بلقب كأس الخليج العربي

حصد نادي الوحدة لقب كأس الخليج العربي الإماراتي، بعد فوز مثير على حساب الوصل بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، في نهائي البطولة.

ونجح الوحدة في حصد الفوز على حساب الوصل والتتويج باللقب بعد مباراة تكتيكية مثيرة وحافلة بالندية وشهدت حالتي طرد من نصيب محمد صالح برغش وأحمد راشد الظجناني في صفوف الوحدة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أسباب فوز الوحدة على حساب الوصل، في السطور القادمة:

الروح القتالية

امتلك لاعبو الوحدة الروح القتالية من أجل حصد البطولة وهو ما ظهر تحديداً في الشوط الثاني مع طرد اللاعبين برغش والظجناني وهو الأمر الذي أدى بشكل تام.

ونجح الوحدة في حصد الفوز على حساب الوصل رغم التفوق العددي للاعبي الوصل مع روح قتالية وإصرار غير عادي من لاعبي الوحدة.

تنظيم ريجيكامب

تفوق المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوحدة بشكل واضح في مباراة الوصل.

نجح ريجيكامب في التحكم في أسلوب وإيقاع اللعب بشكل مميز خاصة مع طرد محمد صالح برغش بعد مرور 67 دقيقة من المباراة مما اضطر المدرب الروماني لإشراك حمدان الكمالي للتغلب على ثغرة الجبهة اليمنى.

وأغلق ريجيكامب المساحات أمام لاعبي الوصل بالتراجع إلى منطقة الجزاء بشكل واضح مع إحكام الرقابة على مهاجمي الوصل، وأشرك المدرب الروماني الثنائي خالد إبراهيم وأحمد العكبري مع خروج المغربي مراد باتنة والمجري بلازيس دغودغاك.

وأشاد المحلل المصري محسن صالح بالقدرات التي يملكها ريجيكامب على الصعيد التكتيكي موضحاً أن الأداء الذي قدمه ريجيكامب وتغلبه على ظروف طرد الثنائي وتحكمه في الإيقاع ساهم في فوز الفريق على حساب الوصل.

???? شاهد أجمل لحظات #نهائي_كأس_الخليج_العربي لموسم 2017-2018 ????

???? Watch the best moments of the 2017-2018 #AGCupFinal ????@AlWahdaFCC @HBZstadium @AlWaslSC pic.twitter.com/9feJ751rIk

— Arabian Gulf League (@AGLeague) ٢٩ مارس، ٢٠١٨