4 أسباب قادت نادي الوحدة للتتويج بلقب كأس الخليج العربي

حصد نادي الوحدة لقب كأس الخليج العربي الإماراتي، بعد فوز مثير على حساب الوصل بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، في نهائي البطولة.

ونجح الوحدة في حصد الفوز على حساب الوصل والتتويج باللقب بعد مباراة تكتيكية مثيرة وحافلة بالندية وشهدت حالتي طرد من نصيب محمد صالح برغش وأحمد راشد الظجناني في صفوف الوحدة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أسباب فوز الوحدة على حساب الوصل، في السطور القادمة:

الروح القتالية

امتلك لاعبو الوحدة الروح القتالية من أجل حصد البطولة وهو ما ظهر تحديداً في الشوط الثاني مع طرد اللاعبين برغش والظجناني وهو الأمر الذي أدى بشكل تام.

ونجح الوحدة في حصد الفوز على حساب الوصل رغم التفوق العددي للاعبي الوصل مع روح قتالية وإصرار غير عادي من لاعبي الوحدة.

تنظيم ريجيكامب

تفوق المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوحدة بشكل واضح في مباراة الوصل.

نجح ريجيكامب في التحكم في أسلوب وإيقاع اللعب بشكل مميز خاصة مع طرد محمد صالح برغش بعد مرور 67 دقيقة من المباراة مما اضطر المدرب الروماني لإشراك حمدان الكمالي للتغلب على ثغرة الجبهة اليمنى.

وأغلق ريجيكامب المساحات أمام لاعبي الوصل بالتراجع إلى منطقة الجزاء بشكل واضح مع إحكام الرقابة على مهاجمي الوصل، وأشرك المدرب الروماني الثنائي خالد إبراهيم وأحمد العكبري مع خروج المغربي مراد باتنة والمجري بلازيس دغودغاك.

وأشاد المحلل المصري محسن صالح بالقدرات التي يملكها ريجيكامب على الصعيد التكتيكي موضحاً أن الأداء الذي قدمه ريجيكامب وتغلبه على ظروف طرد الثنائي وتحكمه في الإيقاع ساهم في فوز الفريق على حساب الوصل.

تيغالي المرعب

قدم الأرجنتيني سباستيان تيغالي مستويات متميزة واستطاع أن يظهر أداءً مرعباً ويلعب بشكل مميز وتمكن أن ينجح في تحقيق الفوز من خلال غلق المساحات في وجه لاعبي الوصل وإيقاف خطورة مفاتيح لعب الوصل.

ونجح تيغالي في إفادة الوحدة بقدراته التهديفية بعدما أرهق دفاع الوصل كما أنه سجل هدفاً بشكل رائع وهو ما ساهم في فوز العنابي.

ضياع محاولات الوصل

أهدر لاعبو الوصل محاولات عديدة على المرمى وهو الأمر الذي أدى في النهاية لفوز الوحدة.

ونجح الوصل في الوصول لمرمى الوحدة بعدة محاولات رغم الضغط والرقابة على دفاع العنابي بشكل رائع إلا أن الوصل أهدر عدة محاولات على المرمى وأدى في النهاية لضياع الفوز من الوصل.