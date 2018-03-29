الوحدة يقهر الوصل ويحرز لقب كأس الخليج العربي

أحرز نادي الوحدة لقب كأس الخليج العربي، اليوم الخميس، عقب فوزه 2/1 على منافسه الوصل، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب هزاع بن زايد في إمارة العين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 14 بعد ما تلاعب لاعبو الوحدة بدفاع الوصل، ليمرَّر المغربي مراد باتنا الكرة إلى طارق أحمد الذي سدّد بقوة على يسار الحارس حميد النجار.

وسجل الأرجنتيني سبيستيان تيغالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 30، بعدما وصلته كرة عرضية متقنة من مراد باتنا، ليُودعها الشباك برأسه بقوة في الزاوية اليسرى للحارس حميد النجار.

ونجح الوصل بتقليص الفارق في الدقيقة 61 عبر البرازيلي رونالدو منديز بتسديدة رأسية مرّرها إليه الأسترالي أنطوني كاسيريس.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الوحدة، هما: أحمد راشد الظنحاني في الدقيقة 67، ومحمد صالح برغش في الدقيقة الـ 80.

وهذا التتويج هو الثاني للوحدة بلقب كأس الخليج العربي، بعدما نال اللقب نسخة 2015/2016، في حين لم يحقق الوصل اللقب من قبل.

“يتسلمه الكمالي ويهديه لـ مطر ويشاركهما تيجالي”

لحظة رفع لاعبي الوحدة لـ كأس المحترفين#الوحدة_بطل_كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/cCbhUZnYbE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

لقطات تذكارية لنجوم الوحدة مع الجماهير الوفية#كاس_الخليج_العربي pic.twitter.com/TDFpcHLHI0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

عائلات محترفي الوحدة وفرحة جميلة بالكأس ##الوحدة_بطل_كاس_الخليج_العربي pic.twitter.com/JwMMpMfwdT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ مارس، ٢٠١٨