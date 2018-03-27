لجنة الانضباط تغرّم الوصل الإماراتي 100 ألف درهم بسبب جمهوره

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الإماراتي عن تغريم نادي الوصل 100 ألف درهم؛ بسبب اقتحام عدد من مشجعيه الملعب في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي-دبي، في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، الخميس الماضي.

وأعلنت اللجنة، يوم الثلاثاء، في اجتماعها عن تغريم لاعب شباب الأهلي، حسن إبراهيم، 100 ألف درهم، وإيقافه مباراتين بعد اعتدائه على لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما في مباراة الفريقين.

وغرّمت اللجنة لاعب الجزيرة عبد الله موسى 10 آلاف درهم؛ بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر هاجم فيها اتحاد الكرة الإماراتي، ولم يعتذر.