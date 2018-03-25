إلغاء طرد خليل خميس لاعب الوصل الإماراتي بعد اصطدامه بالمدرب مهدي علي

كشف الوصل الإماراتي عن قبول الاعتراض المقدم من النادي ضد الطرد الذي تلقاه اللاعب خليل خميس في مباراة فريقه ضد شباب الأهلي دبي، يوم الخميس الماضي؛ بعد اصطدامه بالمدرب مهدي علي الذي كان يهم بالتقاط كرة خرجت من الملعب، وكان خلفها اللاعب الذي أراد اللحاق بها لكنه لم يسيطر على اندفاعه.

وبسبب بلل أرضية الملعب صدم خميس المدرب الذي وقع أرضًا، وحاول اللاعب في لحظتها تقديم اعتذار للمدرب بتقبيل رأسه، إلا أن الأخير دفعه في صدره ووجهه رافضًا قبول الاعتذار .

لاعب الوصل خليل خميس يُعرقل المدرب مهدي علي في تصرُف غريب، والحكم يطرُد اللاعب بطرد مُباشر بعد إصابة مهدي علي. pic.twitter.com/bHjQNkkoDH — الكرة الإماراتية (@UAEStats) March 22, 2018

ووفقًا لما ذكره نادي الوصل على حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد: “قررت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام قبول الاعتراض المقدم من قبل نادي الوصل الرياضي شكلاً وموضوعًا، والخاص بالبطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب خليل خميس في المباراة السابقة، وبناءً عليه أصبح في مقدور اللاعب المشاركة مع الإمبراطور في المباريات المقبلة”.

قررت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام قبول الاعتراض المقدم من قبل نادي الوصل الرياضي شكلاً وموضوعاً والخاص بالبطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب خليل خميس في المباراة السابقة، وبناءً عليه أصبح في مقدور اللاعب المشاركة مع الإمبراطور في المباريات القادمة — Al Wasl SC (@AlWaslSC) March 25, 2018

وكان اللاعب قدم اعتذارًا ثانيًا للجميع عبر حسابه على تويتر، مؤكدًا أنه لم يقصد إيذاء المدرب، وأن ماحدث من اصطدام جاء من الحماس والرغبة في الحفاظ على فوز فريقه.

وانتهت المباراة بفوز الوصل 3-2 وتأهله للمرة الأولى في تاريخه للقاء الوحدة في المباراة النهائية، في الساعة الـ 8:30 مساء الخميس الـ 29 من مارس (آذار) الجاري، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.