الكشف عن أسباب نقل نهائي كأس الخليج العربي إلى استاد هزاع بن زايد

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي إقامة نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع بين فريقي الوحدة والوصل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بدلًا من استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، يوم الخميس المقبل، في الثامنة والنصف مساء.

ووفقًا للبيان فإن قرار نقل المباراة جاء بعد أن تسلمت اللجنة خطابًا رسميًا من نادي شباب الأهلي دبي، اليوم الثلاثاء، يطلب فيه دفع رسوم باهظة مقابل الإيجار اليومي للملعب، الأمر الذي سيكلف اللجنة مبلغًا يضاف إلى المصاريف التشغيلية التي تتحملها لجنة دوري المحترفين في كل مباراة نهائية تشكل شركات الأمن الخاص، الضيافة، الإسعاف خدمات التنظيف، مكافآت العاملين في النادي المستضيف وغيرها.

لجنة دوري المحترفين تقرر إقامة #نهائي_كأس_الخليج_العربي الذي سيجمع فريقي #الوحدة و #الوصل في الثامنة والنصف مساء الخميس 29 مارس الجاري على #استاد_هزاع_بن_زايد بنادي #العين بدلاً من استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.#وام_المصداقية_قوتنا @AGLeague pic.twitter.com/5MITjVEYwI — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 27, 2018

وأشار البيان: “من منطلق حرص لجنة دوري المحترفين على الالتزام بالموازنة المحددة والمنطقية للحدث وعدم شمول ما جاء في طلب نادي شباب الأهلي دبي في اللوائح المنظمة، ارتأت اللجنة نقل المباراة إلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين”.

وبحسب قناة “أبوظبي” الرياضية، فإن إدارة شباب الأهلي طلبت أكثر من مليون درهم لاستضافة نهائي كأس الخليج العربي على استاد راشد، وهو ما كان له دور حاسم في اتخاذ قرار بنقل المباراة.

يذكر أن الوحدة يعود لاستاد هزاع بن زايد بذكريات سيئة بعد خسارته القاسية أمام العين بسداسية، والتي بسببها فقد بنسبة كبيرة فرصة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي المؤهل إلى كأس العالم للأندية 2018.