تحديد ملعب مباراة الوحدة والوصل وموعدها في نهائي كأس الخليج العربي

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي عن إقامة نهائي كأس الخليج العربي التي ستجمع فريقي الوحدة والوصل في الساعة الـ 8:30 مساء الخميس الـ 29 من مارس (آذار) الجاري، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

وعقدت اللجنة اجتماعاً تنسيقياً، اليوم الأحد، بمقر النادي، حضره ممثلو نادي شباب الأهلي دبي، وممثلو لجنة دوري المحترفين من مختلف الإدارات.

وقدمت لجنة دوري المحترفين في بداية الاجتماع الشكر لنادي شباب الأهلي على قبول استضافة المباراة النهائية، مؤكدة أن نجاح الحدث لن يكتمل دون تضافر جهود جميع الأطراف.

وبعد ذلك تم استعراض أبرز المتطلبات الخاصة بالعملية التنظيمية لنهائي كأس الخليج العربي من حيث المرافق والأمور اللوجستية.

وتفقد فريق عمل اللجنة ونادي شباب الأهلي دبي في مرافق الإستاد للوقوف على الترتيبات اللازمة لضمان إقامة حدث مميز.

وواجه الوحدة دبا الفجيرة في نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، واستطاع تخطيه بمجموع نتائج (8-5)، بعد أن فاز في الذهاب بنتيجة (4-2)، وانتصر في الإياب بنتيجة (4-3).

أما الوصل فقد قابل شباب الأهلي دبي وتخطاه بمجموع نتائج (3-2)، وذلك بعد أن تعادل سلبياً في الذهاب، وانتصر بثلاثة أهدافٍ لهدفين في الإياب.