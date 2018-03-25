الإمارات تخسر من الجابون وتحتل المركز الرابع ببطولة ملك تايلاند الودية

سقط المنتخب الإماراتي للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس ملك تايلاند الودية، أمام نظيره الجابوني 0-1، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخسر الأبيض في مباراته الأولى أمام سلوفاكيا 1-2، قبل أن يتلقى هزيمته الثانية اليوم أمام الجابون ليحتل المركز الرابع في البطولة الودية.

هدف الجابون الأول عن طريق مانديندا#الإمارات_الجابون

كأس ملك تايلند#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HghpTJm89k — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 25, 2018

ويدين الفريق الجابوني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليفي ماديندا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 14 ليقود بلاده للمركز الثالث.

وفشل الفريقان في التأهل لمونديال روسيا، ولكن الإمارات تستعد لاستضافة كأس أمم آسيا العام المقبل، فيما يستعد منتخب الجابون لمشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل أيضًا.