الإمارات تخسر من الجابون وتحتل المركز الرابع ببطولة ملك تايلاند الودية

الإمارات تخسر من الجابون وتحتل المركز الرابع ببطولة ملك تايلاند الودية

المصدر: فريق التحرير

سقط المنتخب الإماراتي للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس ملك تايلاند الودية، أمام نظيره الجابوني 0-1، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخسر الأبيض في مباراته الأولى أمام سلوفاكيا 1-2، قبل أن يتلقى هزيمته الثانية اليوم أمام الجابون ليحتل المركز الرابع في البطولة الودية.

ويدين الفريق الجابوني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليفي ماديندا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 14 ليقود بلاده للمركز الثالث.

وفشل الفريقان في التأهل لمونديال روسيا، ولكن الإمارات تستعد لاستضافة كأس أمم آسيا العام المقبل، فيما يستعد منتخب الجابون لمشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل أيضًا.

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