4 أسباب رجحت كفة العين الإماراتي لحسم صفقة حسين الشحات

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميًا مع حسين الشحات، لاعب وسط منتخب مصر وفريق مصر للمقاصة، لمدة 3 مواسم قادمة بعد مفاوضات دارت بين مسؤولي الناديين خلال رحلة عمل لرئيس المقاصة اللواء محمد عبدالسلام في الإمارات.

وقدم الشحات مستويات رائعة مع العين الإماراتي خلال فترة الإعارة منذ شهر يناير الماضي وأصبح أحد نجوم الزعيم العيناوي كما انضم لمنتخب مصر.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي الأسباب التي رجحت كفة العين الإماراتي لحسم صفقة حسين الشحات:

رغبة الشحات

لعبت رغبة حسين الشحات دورًا كبيرًا في إتمام انتقاله للعين الإماراتي، خاصة أن الشحات لمس نجاحًا كبيرًا وترحابًا رائعًا من جماهير ولاعبي الفريق.

وأكد محمد مجد، مدير التعاقدات والمشرف على الكرة بنادي المقاصة، لـ”إرم نيوز” أن حسين الشحات أبدى رغبته التامة في الانضمام نهائيًا إلى نادي العين.

وأوضح أن الشحات تحدث مع إدارة المقاصة وأكد أنه يعيش أجواء رائعة في العين، وهو ما جعل النادي يبدأ المفاوضات لبيعه نهائيًا.

نجاح تجربة العين

نجحت تجربة حسين الشحات مع العين الإماراتي بشكل واضح منذ انضمامه في شهر يناير الماضي.

ونجح حسين الشحات في تسجيل 7 أهداف مع العين كما صنع 10 أهداف مع الفريق الإماراتي وهو ما يؤكد نجاح التجربة مع العين في المرحلة الحالية وما جعل إدارة العين تبحث عن ضم اللاعب نهائيًا مع بزوغ نجمه وانضمامه للمنتخب المصري وتلقيه عروضًا من أندية سعودية وإماراتية أخرى بخلاف وجود مزاحمة من النادي الأهلي المصري.

العرض المالي

من المؤكد أن العرض المالي لعب دورًا كبيرًا في حسم المفاوضات مع اللاعب، بعدما استغرقت أكثر من أسبوعين بين مسؤولي الناديين.

وترددت أنباء قوية عن وصول العرض المالي من العين الإماراتي إلى 4 ملايين دولار أمريكي ما يوازي 68 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ الأضخم في تاريخ المقاصة ومن أغلى الصفقات في تاريخ الدوري المصري.

عدم جدية الأهلي

افتقدت مفاوضات النادي الأهلي المصري الجدية لضم اللاعب حسين الشحات، رغم أن اللاعب أبدى أكثر من مرة رغبته في الرحيل للأهلي.

ورغم الأنباء التي ترددت حول دخول الأهلي في مفاوضات مع إدارة المقاصة لضم حسين الشحات نهائيًا خاصة بعد وعود المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي بدعم الصفقة، إلا أن الشحات لم ينضم للفريق المصري في ظل عدم وجود رغبة جادة من الأهلي لحسم المفاوضات عكس العين الذي تمسك بضم اللاعب.