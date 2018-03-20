رسميًا.. نادي العين الإماراتي يضم المصري حسين الشحات نهائيًا (صور)

نجح نادي العين الإماراتي في التعاقد مع الدولي المصري حسين الشحات، لاعب نادي مصر المقاصة، بشكل نهائي لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأبرم الناديان مذكرة تفاهم؛ بهدف التأسيس لعلاقة التعاون المشترك بين الناديين، ووقّع على المذكرة، سعادة غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، واللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، وذلك على هامش الاجتماع الذي انعقد مساء اليوم ببرج خليفة في دبي.

وأصدر نادي العين بيانًا قال فيه: إن المذكرة التي وقّع عليها الجانبان ستساعد في تعزيز سبل التعاون بينهما على صعيد الشؤون الإدارية، الفنية، التقنية، التسويقية، التجارية والاستثمارية. وحضر الاجتماع سعادة محمد عبيد “حماد”، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وراشد عبدالله، مدير الاستثمار والشؤون التجارية لشركة نادي العين للاستثمار، مدير استاد هزاع بن زايد.

الشحات عيناوي لثلاثة مواسم..

العين والمقاصة يوقعان على مذكرة تفاهم في “برج خليفة”https://t.co/PEvUbMztPr #نادي_العين pic.twitter.com/thlqtsczvz — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٠ مارس، ٢٠١٨

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن نادي المقاصة حصل على 3 ملايين دولار، مقابل الموافقة على بيع حسين الشحات نهائيًا.

ولم يصدر أي تعليق من الطرفين حول الجانب المادي، إلا أن إدارة المقاصة طلبت 3 ملايين دولار، بعد عروض كل من الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى العرض الصيني.

يذكر أن نادي العين الإماراتي قد دخل في سباق مع الأهلي والزمالك، ونادٍ صيني؛ للتعاقد مع حسين الشحات، بعد تألقه مع العين.

وانتقل الشحات إلى العين معارًا لنهاية الموسم الحالي مقابل 500 ألف دولار، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 11 هدفًا مع الفريق الإماراتي.