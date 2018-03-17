عموري يثير جدلًا برفضه إجراء حوار مع “أبوظبي الرياضية”.. والقناة ترد (فيديو)

أثار عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم نادي العين الإماراتي، جدلًا عقب مباراة فريقه أمام الجزيرة، اليوم السبت.

ورفض عموري إجراء حوار مع مراسل القناة، حيث أشار المراسل إلى أن اللاعب خرج بلقاء مع دبي الرياضية، ولما جاء الدور على القناة أخبر المنسق الإعلامي برفضه الظهور على القناة.

عموري يعتذر عن إجراء مقابلة مع أبوظبي الرياضية لسبب غير معروف حتى هذه اللحظة #العين_الجزيرة pic.twitter.com/NApOpZ4Z4p — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2018

من جانبه، قال أسامة الأميري، مقدم الاستوديو التحليلي للقناة: “إذا عمر عبدالرحمن عنده رسالة يطلع يقولها ورفضه لن يغير حقائق الأمور.. وننتظر الإنصاف من لجنة دوري المحترفين لمثل هذه المواقف”.

وأضاف: “إجراء المقابلات هذا حق للقناة المالكة لحقوق النقل وعمر عبدالرحمن لا يقدم خدمة لظهوره على أبوظبي الرياضية ولا نطلبه بشكل غير نظامي”.

وقطع العين خطوة مهمة نحو التتويج بلقبه 13 لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على الجزيرة حامل اللقب قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة اليوم السبت.

أسامة الأميري يختار الصمت لوهلة ومن ثم يرد على رفض عموري إجراء مقابلة مع أبوظبي الرياضية: "إذا عمر عبدالرحمن عنده رسالة يطلع يقولها ورفضه لن يغير حقائق الأمور.. وننتظر الإنصاف من لجنة دوري المحترفين لمثل هذه المواقف".#العين_الجزيرة pic.twitter.com/F7LhaMy9T1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2018

ورفع العين رصيده إلى 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني وتراجع الجزيرة للمركز السابع برصيد 25 نقطة.

واشتعلت معركة إعلامية مؤخرا بين يعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وغانم الهاجري، رئيس شركة العين لكرة القدم، وشن السعدي هجومًا عنيفًا على الهاجري في مقدمه برنامجه جيم أوفر ردًّا على تغريداته ضد الإعلام الرياضي خاصة السعدي.

وكان المعركة قد نشبت بين الطرفين عقب فضح يعقوب السعدي ممارسات لاعبي المنتخب الوطني وخروج الثلاثي “عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت ومحمد فوزي ” من معسكر الفريق ليلة مباراة نهائي خليجي 23 في الكويت التي خسرها الأبيض الإماراتي بركلات الترجيح، ثم خروج الهاجري بتغريدة تتهم الإعلام بالراقصة التي تنتظر الطبال.. بعدها استمر التراشق بين الطرفين حتى بلغ ذروته في المقدمة النارية التي صب فيها السعدي جام غضبه على الهاجري دون أن يسميه”.

وتم استبعاد عموري وعلي مبخوت مؤخرا من قائمة المنتخب الإماراتي للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية، التي ستقام في العاصمة بانكوك خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس (آذار) الجاري.