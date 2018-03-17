أهداف مباراة الجزيرة والعين.. بيرغ يسجل الأول للزعيم (فيديو)

سجل ماركوس بيرغ أول أهداف مباراة الجزيرة والعين، في الدقيقة 11 من المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي، بقمة ختام الجولة الـ19.

وسجل بيرغ الهدف برأسية رائعة، من تمريرة متقنة لحسين الشحات من الجهة اليمنى.

ويسعى العين الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 41 نقطة، متفوقًا على الوحدة صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة نحو الحصول على لقب الدورى للمرة الأولى منذ 2015.

هذا ويبحث العين عن تحقيق فوزه الأول على الجزيرة منذ مارس 2016، إذ التقى العين والجزيرة في ثلاث مواجهات، فخسر الفريق العيناوى في مباراتين وتعادلا في مباراة وحيدة.

ويقدم حسين الشحات مستويات رائعة مع العين، الأمر الذى دفع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق، إلى مطالبة إدارة النادي بشراء عقد اللاعب المصري من نادي مصر المقاصة.