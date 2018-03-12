النصر الإماراتي يؤكد سعيه لضم عبدالله السعيد من النادي الأهلي المصري

كشفت تقارير صحافية عن وضع نادي النصر الإماراتي، لاعب النادي الأهلي المصري، عبدالله السعيد، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد”، اليوم الإثنين، فإن الدكتور حسن سهيل، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول، قال إن عبدالله السعيد أحد المرشحين للانضمام إلى الفريق، ضمن قائمة تعرضها لجنة اختيار اللاعبين على مجلس إدارة شركة كرة القدم في نهاية الموسم، لاتخاذ القرار المناسب.

وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت أن النصر يعد من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات السعيد، البالغ 33 عامًا، والذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

ويعاني النصر من غياب مستمر لاثنين من الأجانب، هما البرازيلي فاندرلي، والمغربي عبد العزيز برادة للإصابة، ويرتبطان بعقد لموسم جديد، فيما يرحل البرازيلي مارسيلو سيرينو المعار من أتليتيكو باراناينسي نهاية الموسم، وغالبًا يبقى المدافع اللبناني جوان العمري المرتبط بعقد لموسم آخر.

ولم ينفِ عضو مجلس إدارة النصر، أن يكون السعيد من بين قائمة ترشيحات اللجنة، خاصة أن هناك نية لتغيير عدد من الأجانب نهاية الموسم، في ظل حالة عدم التوفيق والإصابات التي طالت عددًا كبيرًا من اللاعبين، لكن الأمر لا يتعدى مجرد ترشيحات، والقرار النهائي بعد العرض على مجلس الإدارة، مع الوضع في الاعتبار أن الموسم لا زال ساريًا وعقود معظم اللاعبين ممتدة.