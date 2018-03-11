خالد الغندور يكشف صفقة القرن لنادي الزمالك.. عبدالله السعيد وأحمد فتحي (فيديو)

أعلن الإعلامي المصري خالد الغندور أن “صفقة القرن” التي أعلن عنها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هي حصوله على توقيع عبدالله السعيد وأحمد فتحي لاعبي النادي الأهلي.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية إن أحمد فتحي وعبدالله السعيد حصلا على 40 مليون جنيه من نادي الزمالك، وسيتم الإعلان عن تلك الصفقة يوم السبت القادم.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أنه يقترب من إبرام صفقة تاريخية ستهز مصر وأنه سيعلن عنها بشكل رسمي، اليوم السبت.

وأكد مرتضى أن الصفقة المفاجأة هي التعاقد مع لاعب أفريقي من العيار الثقيل، ونجم في منتخب بلاده.

وكشف: “الأهلي والزمالك يرغبان في ضم هذا اللاعب”.

وأتم: “سنكشف عن اللاعب يوم السبت المقبل في الصالة المغطاة بالنادي وأدعو الجمهور لكي يأتي ويشاهد الكشف عن اللاعب”.