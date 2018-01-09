لماذا رفض اتحاد الكرة الإماراتي انتقال أحمد خليل من الجزيرة إلى العين؟ (فيديو)

قالت قناة الشارقة الرياضية، إن السبب وراء رفض اتحاد الكرة الإماراتي، عملية انتقال أحمد خليل من نادي الجزيرة إلى نادي العين هو تجاوز السقف المالي بالدوري الإماراتي.

وأوقف اتحاد الكرة أمس انتقال خليل إلى العين، قبل ساعات من غلق باب القيد.

وأكدت الشارقة أن السبب هو تجاوز سقف الرواتب.

وتردد أمس الاثنين أن السبب هو قيد اللاعب في ناديين هذا الموسم هما: شباب الأهلي دبي والجزيرة.

وأكد اتحاد الكرة الإماراتي أنه سيصدر بيانًا واضحًا حول أسباب رفض انتقال اللاعب من الجزيرة إلى العين.

وخاض خليل الذي لم يحظ بمشاركة فعالة مع الجزيرة منذ انطلاق الموسم، مباريات خليجي 23 بالكويت، غير أنه لم يظهر بشكل مميز.