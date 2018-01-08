فشل صفقة انتقال أحمد خليل إلى العين

رفضت لجنة الانتقالات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، انتقال أحمد خليل لاعب الجزيرة إلى العين، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، على الرغم من اتفاق الأطراف الثلاثة.

وأكد عضو لجنة الانتقالات في اتحاد كرة القدم عادل عبدالله الجنيبي لصحيفة الإمارات اليوم، أنه تم رفض معاملة انتقال أحمد خليل إلى نادي العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي أغلق بابها رسميًا عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات.

ولم يكشف عضو لجنة الانتقالات الأسباب التي أدت إلى رفض انتقال اللاعب.

وأشار الجنيبي، إلى أن الأسباب سيتم كشفها لاحقًا من قبل اتحاد الكرة الإماراتي.

ونجح نادي العين في إنهاء صفقة حسين الشحات لاعب مصر المقاصة، الذي وقع رسميًا للزعيم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.