لإضاعته ركلة ترجيح أمام الإمارات.. جماهير تعتدي على لاعب المنتخب العراقي

اعتدى عدد من جماهير نادي ميسان العراقي على لاعب المنتخب العراقي الأول “همام طارق فرج” خلال مباراة الفريق أمام القوة الجوية في الجولة السابعة (مؤجلة) من الدوري العراقي اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن عددًا من جماهير “ميسان” اعتدوا على اللاعب “همام طارق فرج” بسبب إضاعته ركلة ترجيح في مباراة منتخب العراق أمام الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج (خليجي 23) التي أُقيمت في الكويت، واختُتمت يوم الجمعة الماضي.

وسدّد “همام طارق فرج” ركلة الترجيح الثالثة لمنتخب العراق أمام الإمارات، لكنه ركل الكرة إلى خارج المرمى، ليعزز فرص الإمارات في التفوق على العراق، بعد أن سبقه “علاء الزهرة” في إضاعة ركلة الترجيح الأولى للعراق.

ونجح المنتخب الإماراتي في الفوز 4/2 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لكن الأبيض الإماراتي خسر بركلات الترجيح أيضًا أمام منتخب عُمان في المباراة النهائية.

وأحرز منتخب عُمان اللقب للمرة الثانية ليعادل عدد ألقاب المنتخب الإماراتي الذي أحرز اللقب نسختي 2007 و2013.