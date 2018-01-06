رئيس الاتحاد الإماراتي يهاجم نجوم “الأبيض” ويفتح تحقيقًا لمعرفة المقصرين

طالب مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بتقرير مفصل عن ليلة مباراة نهائي خليجي 23 بين “الأبيض” ونظيره العُماني، التي خسرها الفريق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال بن غليطة في عدة تغريدات متتالية على حساب الاتحاد على تويتر: “طالبت بتقرير مفصل عن ليلة المباراة ولا يوجد لاعب في المنتخب أهم من شعار الأبيض، ووجهنا بتشكيل لجنة لتقصي هذه الحقائق.. المجاملة لن تفيد في تطوير المنتخب، والشباب هم أهم مكاسبنا في هذه البطولة”.

وأهدر عمر عبدالرحمن (عموري) ركلة جزاء إضافة إلى ركلة الترجيح الأخيرة ليمنح عُمان اللقب بعد فوزها 5-4 على الإمارات عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي بالكويت يوم الجمعة.

مروان بن بن غليطة رئيس اتحاد الكرة : طالبت بتقرير مفصل عن ليلة المباراة ولا يوجد لاعب في المنتخب أهم من شعار الأبيض، ووجهنا بتشكيل لجنة لتقصي هذه الحقائق. — UAEFA (@uaefa_ae) January 6, 2018

وأضاف بن غليطة: “استفدنا العديد من الدروس خلال البطولة من أجل آسيا 2019، في مقدمتها أنه على النجوم مراجعة أنفسهم جيدا.. ألبرتو زاكيروني مدرب خبير وصاحب فكر، نجح في توصيل أفكاره ونهجه التكتيكي إلى عناصر المنتخب، وتعامله راق جدا مع اللاعبين.

“هدف زاكيروني الحالي هو تطوير عقليات اللاعبين وطريقة تفكيرهم، أكثر من الجوانب الفنية، محاسبة النجوم وتجهيزهم للمنتخب تبدأ من الأندية، بعض العناصر من أصحاب الخبرة في منتخبنا لم تقدم كل ما لديها أثناء البطولة، وعليهم بمراجعة مستوياتهم، لأن الأسماء وحدها لا تشفع في المواجهات الكبيرة”.

مروان بن غليطة : مجاملة "النجوم" لن توصلنا إلى مكان أبدا ولابد من محاسبة المقصرين .. — UAEFA (@uaefa_ae) January 6, 2018

وتردد أن بعض لاعبي المنتخب الإماراتي سهروا بعيدًا عن معسكر الفريق ليلة المباراة ما أفقدهم تركيزهم خلال اللقاء.

وثأرت عُمان من خسارتها في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى 1-صفر أمام الإمارات بهدف من ركلة جزاء لعلي مبخوت.

بن غليطة: بعض العناصر من أصحاب الخبرة في منتخبنا لم تقدم كل ما لديها أثناء البطولة، وعليهم بمراجعة مستوياتهم، لأن الأسماء وحدها لا تشفع في المواجهات الكبيرة — UAEFA (@uaefa_ae) January 6, 2018

كما ثأرت عُمان من خسارتها بالنتيجة ذاتها أمام الإمارات التي حققت لقبها الأول (خليجي 18) على حسابها في المباراة النهائية.