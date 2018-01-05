شاهد بكاء إسماعيل الحمادي بعد خسارة الإمارات لنهائي كأس الخليج (فيديو)

أجهش إسماعيل الحمادي لاعب المنتخب الإماراتي بالدموع، عقب خسارة فريقه لنهائي كأس الخليج 23 أمام منتخب عُمان.

ودخل عدد من لاعبي منتخب عُمان لمواساة شقيقهم وزميلهم، ورفضوا الاحتفال إلا بعد مواساة زميلهم.

دموع إسماعيل الحمادي ومواساة شقيقه من قِبل لاعبي المنتخب العُماني هو المثال الحي للإخوة الخليجية، وهذا هو الهدف الأسمى لهذا التجمع الكبير#الإمارات_عُمان#خليجي_23#أبوظبي_الرياضية#عُمان_الإمارات_الفوز_واحد pic.twitter.com/F2Xgdl0TaM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٥ يناير، ٢٠١٨

وتُوّجت عُمان بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي على استاد جابر الدولي في الكويت، اليوم الجمعة.

وهذا اللقب هو الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوَّضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد خليجي 19 على أرضها.