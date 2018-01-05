شاهد بكاء إسماعيل الحمادي بعد خسارة الإمارات لنهائي كأس الخليج (فيديو)

شاهد بكاء إسماعيل الحمادي بعد خسارة الإمارات لنهائي كأس الخليج (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أجهش إسماعيل الحمادي لاعب المنتخب الإماراتي بالدموع، عقب خسارة فريقه لنهائي كأس الخليج 23 أمام منتخب عُمان.

ودخل عدد من لاعبي منتخب عُمان لمواساة شقيقهم وزميلهم، ورفضوا الاحتفال إلا بعد مواساة زميلهم.

وتُوّجت عُمان بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي على استاد جابر الدولي في الكويت، اليوم الجمعة.

وهذا اللقب هو الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوَّضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد خليجي 19 على أرضها.

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