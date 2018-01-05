عُمان تتوج بلقب كأس الخليج 23 بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح (فيديو)

أهدر عمر عبد الرحمن (عموري) ركلتي جزاء ليهدي عُمان لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي باستاد جابر الدولي في الكويت، اليوم الجمعة.

وهذا اللقب الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد خليجي 19 على أرضها.

وأهدر عموري لاعب وسط العين ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، كانت كفيلة بتتويج الإمارات بلقبها الثالث في بطولات الخليج، لكن فايز الرشيدي حارس عُمان تصدى لها ببراعة.

وفي ركلات الترجيح، سجل لعمان عبد العزيز حميد، وسعد سهيل، وأحمد مبارك، وسعيد سالم، ومحسن جوهر.

فيما سجل للإمارات؛ علي مبخوت، وأحمد برمان، وإسماعيل أحمد، ومحمد برغش، وأهدر الركلة الخامسة عمر عبد الرحمن عموري، الذي أهدر ركلة جزاء خلال المباراة.

بذلك، عادل المنتخب العماني رقم نظيره الإماراتي من حيث عدد الألقاب ولكل منهما لقبين، ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.