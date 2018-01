سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني في الملعب بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ (فيديو)

‏عاجل: ‏إصابة العشرات بتحطم حاجز زجاجي في ملعب الشيخ جابر بعد نهائي ⁧‫#كأس_الخليج‬⁩ . ‏ ‏. ‏ ‏⁧‫#حادثة_ملعب_الشيخ_جابر‬⁩ ‏ ⁧‫#الامارات_عمان‬⁩

A post shared by أخبار السعودية (@saudinews50) on Jan 5, 2018 at 10:44am PST