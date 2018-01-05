سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني في الملعب بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ (فيديو)

سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار الحاجز الزجاجي بسبب التدافع.

وانهار الحاجز الزجاجي بعد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وشرعت في حصر المصابين، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجماهير وسيارات الإسعاف.

وأعلن التليفزيون العماني عن إصابة 40 شخصًا، بسبب هذا الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم، خاصة وأنها إصابات طفيفة، ولم يتم تسجيل أي حالة حرجة

???? توضيح حول حادثة سقوط الحاجز الزجاجي لأحد مدرجات جمهور منتخبنا الوطني في أستاذ جابر الأحمد الدولي#خليجي_23#أنتم_ابطالنا#الامارات_عمانhttps://t.co/XIUjPVD1bd pic.twitter.com/YvgY2loaB6 — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) ٥ يناير، ٢٠١٨

انهيار الحاجز الزجاجي للمدرج العماني وسقوط عدد من الجماهير على أرضية الملعب ، نسأل الله لهم السلامة وأن يحفظهم بحفظه. #خليجي23 pic.twitter.com/xot8q6evNM — مصدر (@MSDAR_NEWS) January 5, 2018

سيارات الإسعاف تصل لنجدة المصابين بعد حادثة انهيار الحاجز الزجاجي ورجال الأمن يتدخلون لتنظيم عملية الإسعاف#خليجي_23 pic.twitter.com/M9fQ926zWn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٥ يناير، ٢٠١٨

مراسلنا يرصد من أرض الملعب حادثة انهيار الحاجز الزجاجي من جهة الجماهير العُمانية المحتفلة بلقب #خليجي_23 pic.twitter.com/TEOwghxTEK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٥ يناير، ٢٠١٨

خاص المجلس / العشرات من سيارات الإسعاف تهرع لنقل المصابين من الجماهير العمانية إلى مستشفى الفروانية والمستشفيات القريبة. pic.twitter.com/lfYpkKg4ge — المجلس ???????? (@Almajlliss) ٥ يناير، ٢٠١٨

عاجل/ انهيار الحاجز الزجاجي في أحد مدرجات إستاد جابر .. وسقوط بعض الجمهور العمانية من المدرج.

«نسأل الله لهم السلامة» pic.twitter.com/CwlLMPpxEP — المجلس ???????? (@Almajlliss) ٥ يناير، ٢٠١٨

وتوجت عُمان بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي باستاد جابر الدولي في الكويت، اليوم الجمعة.

وهذا اللقب الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد خليجي 19 على أرضها.