سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني في الملعب بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ (فيديو)

سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني في الملعب بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار الحاجز الزجاجي بسبب التدافع.

وانهار الحاجز الزجاجي بعد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وشرعت في حصر المصابين، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجماهير وسيارات الإسعاف.

وأعلن التليفزيون العماني عن إصابة 40 شخصًا، بسبب هذا الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم، خاصة وأنها إصابات طفيفة، ولم يتم تسجيل أي حالة حرجة

وتوجت عُمان بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي باستاد جابر الدولي في الكويت، اليوم الجمعة.

وهذا اللقب الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد خليجي 19 على أرضها.

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