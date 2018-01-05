ماذا قال محمد بن زايد وحاكم دبي عن فوز منتخب عُمان بكأس الخليج؟ (صور)

قدّم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفلاحي، وليُّ عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهنئة إلى منتخب عُمان، عقب فوزه بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “تهانينا لسلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعبًا على هذا الإنجاز الرياضي، وفوز الفريق الكروي المتميز بكأس خليجي 23 … أداء رفيع، ومستوى عالٍ، سُعدنا وفرحنا بذلك”.

تهانينا لسلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعبًا على هذا الإنجاز الرياضي، وفوز الفريق الكروي المتميز بكأس خليجي 23 … أداء رفيع ومستوى عالٍ سُعدنا وفرحنا بذلك — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٥ يناير، ٢٠١٨

وأضاف: “مبارك للإمارات وعُمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زيَّنت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد، وكسبنا معًا المودة، والمحبة، ومتعة التنافس الرفيع”.

مبارك للإمارات وعُمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زيَّنت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد، و كسبنا معًا المودة والمحبة ومتعة التنافس الرفيع — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٥ يناير، ٢٠١٨

ووجَّه بن زايد الشكر لأمير الكويت قائلًا: “شكرًا أمير الكويت على احتضان قلبك الكبير بحب ومودة العرس الخليجي ونجاح تنظيمه .. وتحية لشعب الكويت الشقيق الذي رسم لوحات من المحبة لأشقائهم في الخليج”.

شكرًا أمير الكويت على احتضان قلبك الكبير بحب ومودة العرس الخليجي ونجاح تنظيمه .. وتحية لشعب الكويت الشقيق الذي رسم لوحات من المحبة لأشقائهم في الخليج — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٥ يناير، ٢٠١٨

وتُوّجت عُمان بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي على استاد جابر الدولي في الكويت اليوم الجمعة.

وهذا اللقب الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوَّضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد خليجي 19 على أرضها.

وأهدر “عموري” لاعب وسط العين ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي كانت كفيلة بتتويج الإمارات بلقبها الثالث في بطولات الخليج، لكن “فايز الرشيدي” حارس عُمان تصدَّى لها ببراعة.

في نفس السياق وجَّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة إلى المنتخب العُماني قائلًا: “مبارك لسلطنة عُمان قيادة وشعبًا كأس الخليج ٢٣ .. أداء رائع من الشباب العُماني .. ومشاعر راقية رأيناها من إخواننا الشعب العُماني .. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام إلا رسوخًا.. الكأس لعُمان .. والفرحة للشعبين الشقيقين”.

مبارك لسلطنة عُمان قيادة وشعبًا كأس الخليج ٢٣ .. أداء رائع من الشباب العُماني .. ومشاعر راقية رأيناها من إخواننا الشعب العُماني .. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام إلا رسوخًا.. الكأس لعُمان .. والفرحة للشعبين الشقيقين.. pic.twitter.com/YmWyBytmC1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٥ يناير، ٢٠١٨

كما وجَّه الشيخ هزاع بن زايد الرئيس الفخري للاتحاد الإماراتي التهنئة لعُمان قائلًا: “مبارك للأشقاء في عُمان.. فوز مستحق وأداء مشرف، والمنتخبان تألقا ومثّلا بلديهما خير تمثيل وكانا نموذجًا للروح الرياضية الرائعة، وشكرًا للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على الاستضافة المميزة والناجحة لكأس الخليج”.