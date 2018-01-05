مواطن يوقف حفل زفافه لمتابعة مباراة الإمارات وعمان في نهائي كأس الخليج (فيديو)‎

أوقف مواطن إماراتي يدعى “سالم بن دلموك الكتبي” فقرات حفل زفافه بمدينة العوير لمتابعة نهائي كأس الخليج 23 بين الإمارات وعمان.

وتداول نشطاء مقطع فيديو، يظهر فيه ضيوف حفل الزفاف مع العريس، وهم يتابعون مباراة نهائي كأس الخليج، بعد إيقاف فقرات الحفل.

ويصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره العماني، في المباراة النهائية، التي ستقام على إستاد جابر الأحمد الدولي.

وتقابل المنتخبان في الدور الأول من البطولة، وكانت الغلبة للأبيض الإماراتي، بتوقيع علي مبخوت من ركلة جزاء.

ويأمل الأبيض الإماراتي تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة للمرة الثالثة، بينما يسعى الأحمر العماني للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وكان قد تجاوز منتخب الإمارات في نصف النهائي منتخب العراق بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي، في حين تغلب المنتخب العماني على المنتخب البحريني 1/0.