نهائي كأس الخليج 23.. حضور نسائي لافت في المدرجات (صور)

شهدت مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي، حضورًا نسائيًا لافتًا، قبيل انطلاق مباراة الإمارات وعمان، في نهائي كأس الخليج 23، المقامة في الكويت.

وتدفقت الجماهير على مدرجات استاد جابر، قبيل انطلاق المباراة بساعة على الأقل.

ويصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره العماني، في المباراة النهائية، التي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتقابل المنتخبان في الدور الأول من البطولة، وكانت الغلبة للأبيض الإماراتي، من توقيع علي مبخوت من ركلة جزاء.

ويأمل الأبيض الإماراتي في تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة للمرة الثالثة، بينما يسعى الأحمر العماني للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وتجاوز منتخب الإمارات في نصف النهائي منتخب العراق بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي، في حين تغلب المنتخب العماني على المنتخب البحريني 1/0.

وفي نفس السياق، قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج (خليجي 23)، توزيع 40 ألف وجبة غذاء على الجماهير التي ستحضر مبكرًا؛ لحضور المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات وعُمان.

وأوضحت اللجنة المنظمة، أنها ستجهز الوجبات بـ 6 أنواع مختلفة؛ لتناسب جميع الأذواق، للمرة الأولى في بطولات كرة القدم.