الجماهير الإماراتية ترفع لافتات #شكرًا_محمد_بن_زايد بنهائي كأس الخليج (فيديو وصور)‎

شهدت مدرجات استاد جابر الأحد الدولي في الكويت حضورًا جماهيريًا أخويًا بين جماهير منتخبي الإمارات وعُمان، قبل المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج (خليجي 23).

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر جماهير الإمارات وهي ترفع علم بلادها وتردد “شعارنا سيفين، حيّوا العماني” في إشارة واضحة إلى العلاقات الطيبة التي تجمع جماهير البلدين.

جماهير الإمارات في إستاد جابر الدولي :

وشعارنا سيفين حيوا العماني ???????????????? #عمان_الإمارات_الفوز_واحد #خليجي_23 pic.twitter.com/f6FfuT60X4 — UAEFA (@uaefa_ae) ٥ يناير، ٢٠١٨

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاغ “#عمان_الإمارات_الفوز_واحد”.

ولقي الهاشتاغ تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين جماهير المنتخبين قبل المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخبين الشقيقين.

كما وجّهت الجماهير شكرها لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، تفاعلًا مع هاشتاغ #شكرا_ محمد_بن_زايد الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد.

ويتجدد التنافس بين منتخبي الإمارات وعُمان في المباراة النهائية، إذ تقابلا في الدور الأول وكان الفوز للأحمر العماني 1/0، ليصعدا معًا إلى نصف النهائي ثم النهائي.

ويسعى الأبيض الإماراتي إلى ثالث تتويج في بطولة كأس الخليج بعد نسختي 2007 و2013، بينما يسعى الأحمر العماني إلى التتويج الثاني بعد الفوز بنسخة 2009.