كأس الخليج: مباراة الإمارات وعُمان..‎ من يحسم اللقب لصالحه في النهائي؟

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى ملعب “جابر الأحمد” في دولة الكويت لمتابعة المواجهة التي تجمع المنتخب الإماراتي ونظيره العماني في الدور النهائي ببطولة كأس الخليج التي تحمل رقم 23.

ويبحث منتخبا عمان والإمارات عن التتويج باللقب الخليجي في مواجهة مليئة بالتفاصيل المهمة، بإدارة تحكيمية كويتية بقيادة الحكم الدولي علي محمود شعبان بجانب وجود العديد من المواهب داخل المستطيل الأخضر، وصراع تكتيكي بين الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للإمارات والهولندي بيم فيربيك المدير الفني لعمان.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة النارية التي تجمع بين الإمارات وعمان.. فإلى السطور التالية:

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبات 32 مباراة، وفاز المنتخب الإماراتي في 15 لقاء، كما فاز عمان 6 مرات فقط، وتعادلا 11 مرة، وسجل الأبيض 45 هدفًا مقابل 24 للأحمر.

في كأس الخليج تقابل المنتخبان 20 مرة فاز الأبيض في 11 مرة وانتصر المنتخب العماني 3 مرات، وتعادلا في 6 مناسبات.

صراع خليجي

يبحث المنتخب الإماراتي في اللقاء النهائي للتتويج باللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز بنسخي 2007 و2013، كما حل الأبيض الإماراتي وصيفًا 3 مرات أعوام 1986 و1988 و1994.

في الوقت الذي حصد منتخب عمان اللقب مرة وحيدة العام 2009 ونال الوصافة مرتين عامي 2004 و2007.

ويحمل المنتخب الكويتي الرقم القياسي للفوز بألقاب الخليج برصيد 10 مرات ويبقى المنتخب السعودي الأكثر وصافة بـ 7 مرات وفشل منتخبان فقط في الخليج في التتويج وهما البحرين واليمن.

وخاض المنتخب الإماراتي 103 مباريات في كأس الخليج فاز 39 مرة وخسر مثلها وتعادل 25 مرة، بينما خاض منتخب عمان 99 لقاء فاز في 16 لقاء وخسر في 58 مباراة وتعادل في 25 مباراة.

مشوار المنتخبين

بدأ منتخب الإمارات مشواره ببطولة الخليج الحالية بالفوز على عمان بهدف نظيف سجله علي مبخوت من ضربة جزاء، ثم تعادل مع السعودية دون أهداف ومع الكويت بنفس النتيجة وحل وصيفًا بالمجموعة الأولى قبل أن يتخطى عقبة العراق بضربات الترجيح بعد التعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة.

وبدأ منتخب عمان مشوار البطولة بالخسارة أمام الإمارات بهدف نظيف ثم فاز على الكويت بهدف أحمد مبارك “كانو” من ضربة جزاء وتغلب على السعودية بثنائية خالد عبدالباقي في مرماه وسعيد الرزيقي، وتخطى عمان عقبة البحرين بهدف في نصف النهائي سجله مهدي عبدالجبار في مرماه.

زاكيروني وصلابة الإمارات

يقود المنتخب الإماراتي المدير الفني الإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي سبق له قيادة منتخب اليابان، وأيضًا تولى تدريب عدة أندية إيطالية كبرى مثل إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان.

وتعكس الأرقام قوة المنتخب الإماراتي في ظل عدم اهتزاز شباكه بأي هدف خلال المباريات الأربع الماضية، بينما يعاني الهجوم الإماراتي بشكل واضح، خاصة أنه لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا من ضربة جزاء.

ويملك المنتخب الإماراتي عدة أوراق من أصحاب الخبرات والجيل المتميز بقيادة صانع الألعاب عمر عبدالرحمن وشقيقه محمد بجانب المهاجم علي مبخوت بخلاف حارس المرمى خالد عيسى وفراس جمعة وخميس إسماعيل وأحمد خليل.

وعن اللقاء، قال زاكيروني: “النهائي سيكون صعبًا، فالمنتخب العماني قوي وقدّم أداءً مميزًا في مبارياته في البطولة، ولكن في المقابل فريقي جاهز لخوض المواجهة، ولن أشعر بالقلق من الشق الهجومي”.

فيربيك وجماعية عمان

يقود المنتخب العماني المدير الفني الهولندي بيم فيربيك الذي سبق له قيادة منتخب أستراليا وكوريا الجنوبي بجانب المنتخب الأولمبي المغربي.

وتولى فيربيك قيادة الأحمر العماني قبل عام واحد تقريبًا، ويعتمد على العديد من الوجوه الواعدة بجانب بعض اللاعبين أصحاب الخبرة مثل أحمد مبارك “كانو” المخضرم صاحب الـ35 عامًا لاعب الوسط.

ويملك منتخب عمان دفاعًا قويًا لم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد من نصيب علي مبخوت من ضربة جزاء وسجل 4 أهداف.

وقال فيربيك: “المنتخب الإماراتي لديه خبرة وبطولات أكثر من عمان، لكننا واثقون من أنفسنا، ولا نفكر سوى في التتويج باللقب. نتطلع لتسجيل الأهداف، وفرض أسلوبنا”.

سيناريو الثأر

يبحث المنتخب العماني عن الثأر أمام الإمارات بعد أن خسر الأحمر بهدف في نهائي نسخة كأس الخليج في عام 2007.

ويأمل المنتخب الإماراتي أن يحقق الفوز باللقب للمرة الثانية على حساب عمان بعد سيناريو 2007.