نهائي خليجي 23.. ما الذي يحتاجه زاكيروني لحسم مباراة الإمارات وعمان؟

يخوض المنتخب الإماراتي مواجهة صعبة ومرتقبة مساء الجمعة أمام عمان في نهائي بطولة كأس الخليج رقم 23 التي تستضيفها دولة الكويت.

ويتنافس المنتخبان لحصد لقب بطولة كأس الخليج في مواجهة صعبة ومليئة بالتفاصيل الفنية، خاصة مع وجود مدربين كبيرين بقيمة الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني، والإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للإمارات.

وترصد شبكة “إرم نيوز” بعض الأمور التي يحتاجها زاكيروني لعبور عقبة عمان والتتويج بلقب كأس الخليج.. في السطور القادمة:

التأهيل النفسي

يحتاج زاكيروني في هذا اللقاء المرتقب إلى التأهيل النفسي بشكل مميز، خاصة أن المنتخب الإماراتي بجيله الحالي سبق له تحقيق إنجازات مهمة والفوز بلقب كأس الخليج عام 2013 والصعود لأولمبياد لندن 2012 ولكنه فشل في تحقيق حلم التأهل لمونديال 2018.

ويبقى دور زاكيروني ومعاونيه مطلوبًا لتأهيل اللاعبين وتهيئتهم بالشكل المطلوب من أجل حسم الفوز خاصة أن المنتخب العماني من الفرق التي تقدم كرة جماعية مميزة.

تنوع هجومي

يتحتم على الإيطالي زاكيرني تنويع أدائه الهجومي بشكل كبير بعد أن اقتصر على بعض اللعبات والتفاصيل الفنية التي تعتمد على انطلاقات الثنائي علي مبخوت ومحمد عبد الرحمن.

وأكد المدرب المصري محمود فايز محلل الأداء لمنتخب الفراعنة في تصريحات ل”إرم نيوز” أن زاكيروني مدرب كبير ويعلم جيدًا كيفية إدارة مثل هذه المباريات.

وأوضح أن اللقاءات النهائية بطبعها تتسم بالمساحات الضيقة وعدم إتاحة الفرصة مؤكدًا أن المنتخب الإماراتي يحتاج بشكل كبير إلى التنويع بعض الشيء في تنظيم الهجمات، خاصة أن الفرص ستكون في أضيق الحدود.

حل بديل

يحتاج المنتخب الإماراتي إلى حل بديل لتعويض الرقابة المحتملة ضد عمر عبد الرحمن عموري لاعب الوسط الموهوب في تشكيل الأبيض.

وظهر خلال لقاء العراق الماضي بدور الأربعة أن عموري تعرض لخشونة زائدة ورقابة صارمة وبالتالي سيكون نفس الأمر مكررًا في لقاء النهائي أمام عمان وهو الأمر الذي يجعل المنتخب الإماراتي يعاني بشكل واضح في بناء هجماته.

يحتاج زاكيروني إلى حل بديل في بناء الهجمات وربما إلى دور أكبر للاعب خميس إسماعيل في وسط الملعب للتقدم للقيام بدور مساعد لعموري في بناء هجماته.

العامل البدني

يحتاج زاكيروني أيضًا للتعامل بشكل جيد مع الإجهاد الشديد بسبب توالي المباريات في البطولة.

ويسعى زاكيروني لتوزيع مجهود لاعبيه من خلال تعليمات مكثفة بعدم الاندفاع البدني في بداية اللقاء، خاصة أن المنتخب الإماراتي بحاجة للمزيد من التركيز في العامل البدني.