كأس الخليج.. لماذا منتخب الإمارات لا يشبه إيطاليا بكأس العالم 1982؟

قال ألبرتو زاكيروني، مدرب المنتخب الإماراتي، إن فريقه أصبح يطمح الآن إلى الفوز بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، عندما يلتقي مع منتخب عُمان “القوي”، غدًا الجمعة، في نهائي البطولة في الكويت، وأكد أنه يلعب بطريقة متوازنة وليست دفاعية، كالتي تشتهر بها بلاده إيطاليا.

وفازت الإمارات بركلات الترجيح 4/2 على العراق، يوم الثلاثاء الماضي؛ لتضرب موعدًا مع عُمان في النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي لمباراة قبل النهائي أمام العراق بتعادل سلبي، وعند الاحتكام لركلات الترجيح، تفوق فريق المدرب زاكيروني، بعد تنفيذ 4 ركلات ناجحة.

وسيكون النهائي تكرارًا لأول مباراة بين الفريقين في النسخة الحالية، حيث فازت الإمارات 1/0، وتأهلا سويًا إلى قبل النهائي، عن المجموعة الأولى.

وأضاف زاكيروني في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “كنت أتمنى الحصول على راحة ليوم إضافي، لكن أتمنى أن نظهر بشكل لائق خلال النهائي، بعد تدريبات الاستشفاء التي خضع لها اللاعبون”.

“سنتدرب اليوم، وسنحدد مدى جاهزية بعض اللاعبين، بالتعاون مع الفريق الطبي. بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا خلال مواجهة العراق، وقد يؤثر ذلك على أدائهم في النهائي”.

وشكر زاكيروني السلطات الإماراتية؛ على تخصيص عدة طائرات لنقل الجماهير إلى الكويت؛ لحضور المباراة ومؤازرة الفريق.

وتابع المدرب الإيطالي: “عُمان قدمت مستويات عالية خلال البطولة. يمتلك الفريق لاعبين جيدين، ويلعب بطريقة دفاعية وديناميكية، ومن أفضل المنتخبات خلال البطولة”.

“نتمتع بالثقة، ومعنويات جميع اللاعبين عالية، لكن نشعر بالمسؤولية. تطور الأداء من مباراة لأخرى خلال البطولة. أشكر جميع اللاعبين؛ لتكيفهم مع مدرب وخطة جديدة، واستيعابهم بسرعة طريقة عملي خلال وقت قصير”.

“المنتخب الإماراتي يختلف عن نظيره الإيطالي في كأس العالم 1982. صحيح أننا لم نسجل سوى هدفًا وحيدًا خلال 4 مباريات، لكننا نلعب بطريقة متوازنة وليست دفاعية. هدفنا عدم اهتزاز شباكنا، لكن نسعى للتسجيل دائمًا”.

وردًا على غياب الأهداف، والمهاجم القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف في المنتخب الإماراتي، قال المدرب السابق لليابان: “يهمنا الأداء أكثر من تسجيل الأهداف. الأداء يتحسن من مباراة لأخرى، ولو حدث وقدمنا أداء أفضل من المباريات السابقة، ستأتي الأهداف في النهائي، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في التسجيل وحسم اللقب”.