زاكيروني: أداء منتخب الإمارات أصبح أقوى ولا أخشى كثرة إضاعة الفرص (فيديو)

أكد الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أنه يريد بناء منتخب قوي ليمثل الإمارات في المرحلة المقبلة، لإسعاد الجماهير، والوصول إلى مراحل بعيدة في البطولات القارية.

وقال زاكيروني في حوار مع “أبوظبي الرياضية” إن أداء منتخب الإمارات أصبح جماعيًا، ويتسم بالقوة، ويتطور من مباراة لأخرى.

تصريحات زاكيروني جاءت بعد نجاح منتخب الإمارات بتجاوز عقبة العراق بركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس الخليج “خليجي 23”.

وحول إضاعة المهاجمين للفرص وعدم إحراز سوى هدف وحيد طوال البطولة قال زاكيروني: “لست قلقًا بشأن الجانب الهجومي، لكن المهم هو صناعة الهجمات”.

وأضاف:”أي فريق قوي يكون فيه نجوم لديهم المقدرة على التأقلم مع أي نهج تكتيكي.

#زاكيروني في حوار خاص مع قناة #أبوظبي_الرياضية :

– نريد بناء منتخب قوي يمثل الإمارات ويُسعد جماهيرها.

– الأداء جماعي ويتطور من مباراة لأخرى.

– لست قلقًا بشأن الجانب الهجومي، لكن المهم هو صناعة الهجمات.

– أي فريق قوي يكون فيه نجوم لديهم المقدرة على التأقلم مع أي نهج تكتيكي. pic.twitter.com/gN8SozLBmR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣ يناير، ٢٠١٨

كما أثنى المدير الفني للأبيض على أداء الفريق، خاصة في الجانب الدفاعي، معربًا عن ثقته بتحقيق البطولة.

وتُقام مباراة النهائي بين الإمارات وعُمان يوم الجمعة 5 يناير الجاري.