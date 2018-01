الفيفا يثير سخط إيران بتهنئته للمتأهلين إلى نهائي بطولة الخليج العربي

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سخط إيران عندما استخدم مصطلح الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي خلال تهنئته للمتأهلين إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23” المقامة حاليًا في الكويت.

وكان الفيفا قد هنأ عبر حسابه الرسمي الإنجليزي في موقع “تويتر” المتأهلين للنهائي الخليجي بقوله: “مبروك لسلطنة عمان والإمارات تأهلهما إلى نهائي كأس الخليج العربي”.

وبرزت ردود فعل إيرانية كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد القرار الدولي الذي يشكل اعترافًا بتسمية الخليج بالاسم العربي بدلاً من الفارسي، كما تطالب إيران على الدوام.

ومن المتوقع أن ترد طهران رسميًا على تهنئة “الفيفا”، التي جاءت بعد وقت قصير من التحاق المنتخب الإماراتي بالمنتخب العماني للعب النهائي يوم الجمعة القادم في الكويت.

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب الإمارات إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره العراقي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

???? Congratulations to ????????Oman & ????????UAE on advancing to the Arabian Gulf Cup final! pic.twitter.com/BlnJkulAE4

— FIFA.com (@FIFAcom) January 2, 2018