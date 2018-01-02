مباراة عُمان والبحرين.. كيف تخطى الأحمر فخ رجال سكوب في نصف نهائي خليجي 23؟

حسم المنتخب العُماني بطاقة التأهل للدور النهائي ببطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23 بالكويت، بعد الفوز الصعب على حساب البحرين بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء.

جاء تأهل عُمان بعد مباراة كبيرة قدمها الأحمر بقيادة مديره الفني الهولندي بيم فيربيك، وهو نفس المستوى الذي قدمه أيضًا المنتخب البحريني بقيادة مديره الفني التشيكي ميروسلاف سكوب، وظهر بمستوى رائع خلال اللقاء.

وتكشف “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسباب تفوق المنتخب العُماني وأسرار فوزه باللقاء وتأهله لنهائي بطولة خليجي 23.

صلابة الدفاع

كسب المنتخب العُماني الرهان نظرًا لتماسكه الدفاعي بشكل كبير وواضح، ونجح في تحمل الضغط الهجومي البحريني على مدار الشوط الثاني بالكامل.

ظهر منتخب عُمان بأداء متميز وبمستوى طيب على المستوى الدفاعي، خاصة أن المدرب الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني، اعتمد على غلق مساحات وسط الملعب واللعب بتماسك كبير، وخاصة بالتزام الجناحين السريعين رائد إبراهيم وجميل اليحمدي.

تنوع هجومي

فاز المنتخب العُماني أيضًا بفضل التنوع الهجومي في هجماته خلال الشوط الأول، وحتى في الشوط الثاني راهن الأحمر على الهجمات المرتدة.

وظهرت بصمات المدرب الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني للمنتخب العُماني، في خلق الفرص والأداء السريع ومحاولات الاختراق من العمق، وهو ما نجح من خلاله في الشوط الأول في الحصول على ضربات ثابتة، استغل الفريق إحداها بعدما حوّل المهاجم مهدي عبد الجبار لاعب البحرين الكرة في شباكه.

أخطاء ساذجة

ارتكب المنتخب البحريني أخطاءً ساذجة في الرقابة بالكرات الثابتة وهو أمر ملحوظ ولافت للجميع، وأصبح يمثل لغزًا للمتابعين خاصة أن شباك البحرين اهتزت أيضًا أكثر من مرة بدور المجموعات بسبب الضربات الثابتة.

وفشل سكوب ولاعبو البحرين في التمركز الصحيح داخل منطقة الجزاء، ليخسر الأبيض البحريني الرهان أمام عُمان بسبب ضربة ثابتة ونيران صديقة.

غياب الفاعلية

عانى منتخب البحرين أيضًا من غياب الفاعلية، رغم السيطرة على الكرة في الشوط الثاني والتحرك نحو المرمى.

ولم ينجح المنتخب البحريني في ترجمة سيطرته، ورغم تراجع عُمان بشكل واضح وأدائه الدفاعي المحكم إلا أن رجال سكوب افتقدوا الفاعلية على المرمى وابتعدوا عن محاولة هز الشباك.

وقال المدرب محمد عظيمة، المدير الفني السابق لفريق الأهلي البحريني، لـ”إرم نيوز”، إن غياب الفاعلية وتألق الحارس فايز الرشيدي وراء خروج عُمان بالفوز.

وأضاف: “المنتخب البحريني قدم مباراة قوية رغم الهزيمة واستطاع أن يُحرج عُمان وخسر بهدف من نيران صديقة “.