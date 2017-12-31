الكويت تسمح بدخول مشجعين عراقيين لحضور مباراة الإمارات والعراق في كأس الخليج

وافقت السلطات الكويتية على السماح بدخول ألف مشجع عراقي لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته أمام الإمارات بنصف نهائي كأس الخليج 23.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن “رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف أبلغ نظيره العراقي موافقة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على دخول الجماهير العراقية إلى الكويت.

وأضاف أن اتحاد الكرة حصل على موافقة الحكومة الكويتية بدخول ألف مشجع عراقي لمؤازرة أسود الرافدين في مباراة نصف النهائي أمام الإمارات بالإضافة إلى المباراة النهائية في خليجي 23.

كما دعا الاتحاد الجماهير العراقية إلى إرسال الأسماء ونسخ من جوازات السفر إلى السفارة العراقية في الكويت.

بدوره أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي عن إجرائه مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن ذهاب المشجعين لحضور نهائي كأس الخليج.

وقال الأعرجي في بيان “أتواصل مع وزير الداخلية الكويتي لترتيب ذهاب المشجعين العراقيين وسأستمر بالتواصل من أجل زيادة العدد”.