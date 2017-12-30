موعد مباراة العراق والإمارات في كأس الخليج 23‎

يصطدم المنتخب الإماراتي بالمنتخب العراقي، في نصف النهائي الثاني من بطولة كأس الخليج (خليجي 23)، التي تقام في الكويت.

وصعد المنتخب الإماراتي إلى نصف النهائي كوصيف للمجموعة الأولى، بعد أن جمع 5 نقاط، من فوز على عُمان، وتعادل مع السعودية والكويت.

في المقابل، خطف المنتخب العراقي صدراة المجموعة الثانية، بعد أن حصد 7 نقاط، بتعادل مع البحرين، وفوزين على قطر واليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، 20:00 بتوقيت الكويت.

رسميًا | مباراة منتخبنا الوطني مع العراق ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 23 ستقام يوم الثلاثاء الساعة 20:30 م ( توقيت الكويت ) باستاد جابر الدولي .. #خليجي_23 #منتخب_الإمارات #خليجي_للأبد pic.twitter.com/fWnzABgEoO — UAENT2019 (@uaent2019) December 30, 2017

ويأمل المنتخب الإماراتي في تحقيق الفوز، والصعود إلى المباراة النهائية، والتتويج باللقب للمرة الثاثلة في تاريخه، بعد أن أحرز اللقب عامي 2007 و2013.

يشار إلى أن الأبيض الإماراتي، خسر المباراة النهائية 3 مرات، أعوام 1986 و1988 و1994.

في الاتجاه المقابل، نجح المنتخب العراقي، في الفوز ببطولة كأس الخليج 3 مرات، وكان ذلك أعوام 1979 و1984 و1988.

وتقام المباراة النهائية، يوم الجمعة، الخامس من يناير المقبل.