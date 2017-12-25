شاهد.. نجم أتلتيكو مدريد بالملابس العربية في دبي (صور)

اختار عدة نجوم في كرة القدم قضاء عطلة أعياد الميلاد في دبي، من أبرزهم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ومواطنه كريم بنزيما من ريال مدريد والبلجيكي كاراسكو من أتلتيكو مدريد.

ونشر النجم البلجيكي صورًا على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي يستمتع بالعطلة في دبي الإماراتية.

وارتدى نجم أتلتيكو مدريد ملابس عربية ونشر الصور التي تناقلتها مواقع فريقه أتلتيكو مدريد.

وسجل كاراسكو البالغ من العمر 24 عامًا 3 أهداف فقط مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي وصنع 4 في 18 مباراة.

وقد نشر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ومواطنه مدرب الفريق زين الدين زيدان صورًا لعطلتهما في الإمارات.