الظفرة الإماراتي يضم البرازيلي فيرناندو فيانا

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، اليوم الإثنين، تعاقده مع اللاعب البرازيلي فيرناندو فيانا، قادمًا من بوتيڤ البلغاري.

يأتي تعاقد الظفرة مع فيانا، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا؛ لتعزيز خط الهجوم، الذي تراجع بعد انتقال المهاجم السوري عمر خربين إلى الهلال السعودي، في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وسجل فيانا 10 أهداف، وصنع 5، في 22 مباراة مع الفريق البلغاري، الموسم الحالي.

يشار إلى أن الظفرة، يحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 8 نقاط، وبفارق 17 نقطة عن المتصدرين، الوصل والعين.