مباراة الإمارات وعُمان.. علي مبخوت يتقدم للأبيض في أول أيام خليجي 23

تقدم علي مبخوت، مهاجم المنتخب الإماراتي، لفريقه، أمام عُمان، في المباراة الثانية للمجوعة الأولى بكأس الخليج “خليجي 23”.

وأحرز مبخوت الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ويلعب منتخبا الإمارات وعُمان في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23.

وتضم المجموعة أيضًا منتخب السعودية، الذي افتتح مشواره بالفوز على الكويت بهدفين مقابل هدف.