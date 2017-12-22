مباراة الإمارات وعُمان.. علي مبخوت يتقدم للأبيض في أول أيام خليجي 23

تقدم علي مبخوت، مهاجم المنتخب الإماراتي، لفريقه، أمام عُمان، في المباراة الثانية للمجوعة الأولى بكأس الخليج “خليجي 23”.
وأحرز مبخوت الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 23.
علي مبخوت يتقدم لمنتخبنا من ركلة جزاء#الإمارات 1 – #عمان 0
شاهد المباراة مباشرة عبر دبي الرياضية :https://t.co/u6ySqF04Ra#خليجي_للأبد#خليجي23 pic.twitter.com/wyoGDQkmpZ
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 22, 2017
ويلعب منتخبا الإمارات وعُمان في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23.
وتضم المجموعة أيضًا منتخب السعودية، الذي افتتح مشواره بالفوز على الكويت بهدفين مقابل هدف.