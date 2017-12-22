خليجي 23.. 4 أمور تحسم مباراة الإمارات وعمان

يتابع عشاق الكرة الخليجية والعربية، مساء الجمعة، المواجهة الكروية المرتقبة التي تجمع منتخبي الإمارات وعمان في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23.

وتضم المجموعة أيضًا منتخب السعودية الذي يفتتح مشواره مع الكويت في مواجهة سابقة اليوم؛ إلا أن لقاء الإمارات وعمان يبدو حافلًا بالإثارة والندية.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الإمارات وعمان.. فإلى السطور التالية..

التاريخ يتحدث

تعد مواجهة الإمارات وعمان من اللقاءات النارية والمثيرة، وهو الأمر الذي يبشر بأداء كروي متميز خلال مواجهة اليوم.

وقد تقابل المنتخبان في 31 مباراة، فاز المنتخب الإماراتي في 14 لقاءً، كما فاز عمان 6 مرات فقط، وتعادلا 11 مرة، وسجل الأبيض 44 هدفًا مقابل 24 للأحمر.

وتقابل المنتخبان أيضًا في كأس الخليج 19 مرة، فاز الأبيض في 10 مرات، وانتصر المنتخب العماني 3 مرات، وتعادلا في 6 مناسبات.

وخاض المنتخب الإماراتي 103 مباريات في كأس الخليج، فاز 39 مرة وخسر مثلها، وتعادل 25 مرة، بينما خاض منتخب عمان 99 لقاءً، فاز في 16 وخسر 58، وتعادل في 25 مباراة.

وفاز المنتخب الإماراتي بالبطولة مرتين قبل عامَي 2007، 2013 وحقق المركز الثاني 3 مرات أعوام 1986، 1988، 1994.

وفاز منتخب عمان باللقب عام 2009، بينما حقق الوصافة عامي 2004 و2007.

عموري وكتيبة الأبيض

يعتمد منتخب الإمارات على العديد من نجومه في بطولة كأس الخليج للمنافسة على اللقب.

ويعوّل المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني على قدرات صانع الألعاب الموهوب عمر عبدالرحمن “عموري” من أجل تحقيق الفوز على حساب عُمان خاصة أن عموري يملك اللمسات السحرية التي تساعده على صناعة الخطورة على مرمى المنافسين.

ويراهن منتخب الإمارات أيضًا على المهاجم القناص علي مبخوت بجانب خميس إسماعيل وفارس جمعة وإسماعيل الحمادي.

أوراق عمان

يضع منتخب عُمان آماله على اللاعب رائد إبراهيم المحترف في الدوري المالطي بجانب أحمد مبارك ونادر عوض، اللذين يلعبان في الدوري القطري.

ويراهن بيم فيربيك على بعض عناصر الخبرة، مثل علي البوسعيدي ومحمد المسلمي وعبدالعزيز المقبالي وحارب السعدي وخالد الهاجري.

زاكيروني وفيربيك.

ويدور صراع تكتيكي مثير خارج الخطوط بين الإيطالي القدير ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، والهولندي بيم فيربيك المدير الفني لمنتخب عمان.

ويملك زاكيروني خبرات طويلة نتيجة عمله مع العديد من الأندية الإيطالية على رأسها أودينيزي وميلان ولاتسيو وإنتر ميلان ويوفنتوس وتورينو، فهو مدرب من الصف الأول في قارة أوروبا.

وقاد زاكيروني أيضًا منتخب اليابان من قبل، ويسعى من خلال تجربته مع الإمارات إلى تحقيق بطولة كأس آسيا عام 2019 وبالتالي فالإعداد يأتي من بطولة مهمة وقوية بقيمة خليجي 23.

وعمل بيم فيربيك المدرب الهولندي أيضًا في العديد من الأندية العالمية على رأسها فينورد وإيندهوفن، وتولى أيضًا قيادة منتخب كوريا الجنوبية وأستراليا والأولمبي المغربي.

وأكد حازم إمام، نجم منتخب مصر السابق، لشبكة “إرم نيوز” أنه سبق وتدرب مع زاكيروني في أودينيزي، ويتذكر مدى صرامة المدرب الإيطالي وانضباطه والتزامه بأداء الأدوار التكتيكية والدفاعية.

وأشار إلى أن زاكيروني مدرب كبير وتواجده مع منتخب الإمارات مكسب كبير للكرة الإماراتية والعربية، موضحًا أن فيربيك أيضًا مدرب جيد ومناسب لمنتخب عمان من أجل تطوير الأداء واكتشاف المواهب.