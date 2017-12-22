مصر تكشف سبب إلغاء السوبر الإماراتي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، السر وراء عدم إقامة السوبر الإماراتي في برج العرب، بموعده المحدد سابقًا في الرابع من يناير المقبل.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد بتصريحات صحفية اليوم الجمعة: “طلب الاتحاد الإماراتي عدم إقامة مباراة السوبر بين ناديي الجزيرة والوحدة في 4 يناير المقبل، بسبب بطولة كأس الخليج المقرر انطلاقها مساء اليوم في الكويت”.

وأضاف حسين: “سنستطلع رأي الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إذا ما كان سيتم إلغاء البطولة نهائيًا هذا الموسم، أم سيتم تحديد موعد آخر يتناسب مع مواعيد مباريات الدوري الإماراتي”.

وتابع: “السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري، والمصري وصيف كأس مصر، سيقام في موعده يوم 12 يناير المقبل في الإمارات، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لكشف كافة تفاصيل اللقاء”.

يذكر أن السوبر الإماراتي الموسم الماضي أُقيم في مصر بين الجزيرة والأهلي، وفاز الأخير بنتيجة 2 /1 في حين أقيم السوبر المصري في الإمارات الموسمين الماضيين، وتُوّج الأهلي بالموسم الأول والزمالك بالموسم الثاني.