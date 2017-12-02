الإمارات.. نادي الظفرة يحتج على واقعة دهس سلطان الشامسي (فيديو)

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، اليوم السبت، تقدمه باحتجاج رسمي ضد ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي دبي، بداعي قيامه بدعس لاعب الظفرة سلطان الشامسي في مباراة الفريقين، أمس الجمعة، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، لكنها شهدت واقعة مثيرة بعد أن داس ماجد ناصر على سلطان الشامسي في هجمة لنادي شباب الأهلي دبي.

وقال الظفرة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،السبت: ” قدّم النادي احتجاجًا رسميًا على واقعة الدهس، التي قام بها حارس نادي شباب الأهلي ضد لاعبه سلطان الشامسي في منطقة الجزاء، وبدون كرة في مباراة الفريقين، والتي كانت تستدعي طرده من المباراة، واحتساب ضربة جزاء”.

كما طالب النادي بتوفير الحماية للاعبيه، والعدالة في قادم المباريات”.

قدم النادي احتجاجًا رسميًا على واقعة الدهس، التي قام بها حارس نادي شباب الأهلي ضد لاعبه سلطان الشامسي في منطقة الجزاء وبدون كرة في مباراة الفريقين في الجولة الـ10، والتي كانت تستدعي طرده من المباراة واحتساب ضربة جزاء. كما طالب النادي بتوفير الحماية للاعبيه، والعدالة في قادم المباريات .. pic.twitter.com/tuF70aHSsr — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧

من جهته شن المعلق الإماراتي عدنان حمد الحمادي هجومًا لاذعًا على ماجد ناصر بعد سلوكه أمام الظفرة مطالبًا لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي بإنزال أقسى عقوبة ممكن على الحارس حتى ولو كان حرمانه من دخول ملاعب كرة القدم.

وقال الحمادي إن هذه المرة الرابعة التي يقوم بها ماجد ناصر بهذا التصرف، مشيرًا إلى أنه مثل هذه التصرفات لا تليق بقائد المنتخب الإماراتي ونادي شباب الأهلي دبي واللاعب الأكبر سنًا في الملعب.

عدنان حمد يوجّه رسالة قوية:

“ماجد ناصر، خدعتنا يوم قلت إنك مسحور، واتصلنا لك بالشيخ العريفي عشان يعالجك، أتمنى أن يتم حرمانك من دخول ملاعبنا”. pic.twitter.com/XekPLykHob — الكرة الإماراتية (@UAEStats) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧

السيد منصور لوتاه، تحية طيبة و بعد ،،، نتمنى من لجنتكم الموقرة اتخاذ الإجراء اللازم بحق الحارس الداهس العصبي ماجد ناصر … https://t.co/FUKiPODopd — مروان عبيد الزعابي (@MarwanAlZaabi) ١ ديسمبر، ٢٠١٧