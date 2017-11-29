عناق يوسف السركال لرئيس الاتحاد القطري يثير غضب إماراتيين

عناق يوسف السركال لرئيس الاتحاد القطري يثير غضب إماراتيين

المصدر: فريق التحرير

أثارت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعناق حار بين يوسف السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، خلال زيارته لمقر إقامة الوفود القارية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش حفل الاتحاد الآسيوي الخاص بالجوائز السنوية للعام 2017.

وعلق المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي بغضب على الصورة: “هل تعلم يا السركال أن دماء شهدائنا في رقاب أبناء عم (..) اللي في حضنك هذا ونحن في ذكرى يوم الشهيد أي غيرة تحملها لبلدك وأبنائه”.

وأضاف في تعليق آخر: “وين إعلامنا الرياضي عن هذه الصورة وعن القذر السافل السركال اللي لا يحترم الإمارات ولا عنده غيره عليها”.

وبعد تغريدتي المزروعي أعرب عدد من المغردين على تويتر عن غضبهم الواسع من الصور في ظل مقاطعة بلادهم لقطر، وعلق حساب “العرب المباشر”: “الإماراتي يوسف السركال في تحدٍ صارخ لقانون التعاطف مع قطر الإرهابية، يرتمي بأحضان رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة آل ثاني”.

وتساءل المغرد علي اليماحي: “ماذا عن المقاطعة يا سعادة يوسف السركال!!!”.

فيما أشار مغرد آخر: “هل تعلم يا السركال أن قطر قامت بتسريب معلومات عن استعدادات قواتنا باليمن والتسبب العمد باستشهاد جنودنا هو أمر يفوق كل جرم وخيانة لا تغتفر.. وأنت ترتمي في أحضانهم؟”.

ويتواجد يوسف السركال بالعاصمة بانكوك، لحضور حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي، الذي سيقام، اليوم الأربعاء، حيث سيتم تكريم رئيس الهيئة من قبل الاتحاد الآسيوي، بجائزة “الماسة الآسيوية” والتي تعتبر أعلى الأوسمة والألقاب، التي يمنحها الاتحاد القاري لشخصية أعطت الكثير لكرة القدم الآسيوية وساهمت في تقدم اللعبة وتطورها على مدى سنوات.

 ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السركال بشأن الصورة المتداولة، والتي لم يتسن أيضا لـ”إرم نيوز” التأكد من صحتها حيث لا يمكن الجزم بدقة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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