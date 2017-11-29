عناق يوسف السركال لرئيس الاتحاد القطري يثير غضب إماراتيين

أثارت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعناق حار بين يوسف السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، خلال زيارته لمقر إقامة الوفود القارية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش حفل الاتحاد الآسيوي الخاص بالجوائز السنوية للعام 2017.

وعلق المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي بغضب على الصورة: “هل تعلم يا السركال أن دماء شهدائنا في رقاب أبناء عم (..) اللي في حضنك هذا ونحن في ذكرى يوم الشهيد أي غيرة تحملها لبلدك وأبنائه”.

هل تعلم يا السركال ان دماء شهادائنا في رقاب ابناء عم الكلب اللي في حضنك هذا ونحن في ذكرى يوم الشهيد اي غيره تحملها لبلدك وابنائه يا نعال … pic.twitter.com/3SuW96Cacd — حمد المزروعي (@uae_3G) November 29, 2017

وأضاف في تعليق آخر: “وين إعلامنا الرياضي عن هذه الصورة وعن القذر السافل السركال اللي لا يحترم الإمارات ولا عنده غيره عليها”.

وين اعلامنا الرياضي عن هذه الصوره وعن القذر السافل السركال اللي لا يحترم الامارات ولا عنده غيره عليها … pic.twitter.com/SVRBJ4lFMK — حمد المزروعي (@uae_3G) November 29, 2017

وبعد تغريدتي المزروعي أعرب عدد من المغردين على تويتر عن غضبهم الواسع من الصور في ظل مقاطعة بلادهم لقطر، وعلق حساب “العرب المباشر”: “الإماراتي يوسف السركال في تحدٍ صارخ لقانون التعاطف مع قطر الإرهابية، يرتمي بأحضان رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة آل ثاني”.

الإماراتي يوسف السركال في تحدٍ صارح لقانون التعاطف مع قطر الارهابية ، يرتمي بأحضان رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة ال ثاني pic.twitter.com/HrU8xgYepq — العرب مباشر (@AlarabLive) November 29, 2017

وتساءل المغرد علي اليماحي: “ماذا عن المقاطعة يا سعادة يوسف السركال!!!”.

ماذا عن المقاطعة يا سعادة يوسف السركال !!!

،

لا تعليق ????✋???? pic.twitter.com/LSJopG5Juf — علي اليماحي ???????? (@alyammahi1976) November 29, 2017

فيما أشار مغرد آخر: “هل تعلم يا السركال أن قطر قامت بتسريب معلومات عن استعدادات قواتنا باليمن والتسبب العمد باستشهاد جنودنا هو أمر يفوق كل جرم وخيانة لا تغتفر.. وأنت ترتمي في أحضانهم؟”.

هل تعلم يا السركال ان قطر قامت بتسريب معلومات عن استعدادات قواتنا باليمن والتسبب العمد باستشهاد جنودنا هو أمر يفوق كل جرم وخيانة لا تغتفر.. وانت ترتمي في أحضانهم ..؟#يوسف_السركال pic.twitter.com/bNpPOVtlK2 — طـحـنـوُن (@TSA_AD) November 29, 2017

ويتواجد يوسف السركال بالعاصمة بانكوك، لحضور حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي، الذي سيقام، اليوم الأربعاء، حيث سيتم تكريم رئيس الهيئة من قبل الاتحاد الآسيوي، بجائزة “الماسة الآسيوية” والتي تعتبر أعلى الأوسمة والألقاب، التي يمنحها الاتحاد القاري لشخصية أعطت الكثير لكرة القدم الآسيوية وساهمت في تقدم اللعبة وتطورها على مدى سنوات.

اذا في رجال عندنا فالاعلام اتمنى يتكلمون عن يوسف السركال وموقفه تجاه الارهابي رئيس الاتحاد القطري القذر حمد خليفه احمد ال ثاني — Bo zayed???????????? (@uaeez) November 29, 2017

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السركال بشأن الصورة المتداولة، والتي لم يتسن أيضا لـ”إرم نيوز” التأكد من صحتها حيث لا يمكن الجزم بدقة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.