حمدان بن محمد ينشر صورة تجمع يوسف السركال ومروان بن غليطة

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة تجمع رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوسف السركال، مع رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة.

وعلق الشيخ حمدان بن محمد على الصورة، قائلاً: “فاهمين أو متفاهمين”.

ويعد هذا هو الظهور الأول ليوسف السركال مع مروان بن غليطة، منذ تنافسهما في انتخابات اتحاد الكرة، الذي تفوق فيه الثاني، حيث شهدت العلاقة بينهما شدًا وجذبًا، من خلال التصريحات الإعلامية.