نائب رئيس الاتحاد الإماراتي يكشف كواليس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي (فيديو)

كشف عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، كواليس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في بانكوك.

وقال الجنيبي في تصريحات لقناة “أبوظبي الرياضية”: “كان فيه اجتماع سابق للجنة المسابقات، وكان فيه بنود عديدة وكان فيها طلب مقدم من الاتحاد الإماراتي ومن ممثل السعودية، سامي الجابر، وحصل نقاش مطول حول موضوع عدم إمكانية سفر لاعبينا للعب في الدول المقاطعة”.

وأضاف: “وجرت العادة إن اللي يخرج من لجنة المسابقات عبارة عن توصية ترفع للمجلس التنفيذي، وبعد تداول طويل طُلب من ممثلي الدول المعنية الإمارات والسعودية وأيضًا من ممثل إيران الخروج من قاعة الاجتماعات كي يتم تداول الأمر، وحصل هذا بالفعل مدة ساعة من قبل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وبعدها خرج اتفاق بـ3 سيناريوهات، تم التوصية أن تكون اللقاءات بطلب الذهاب والإياب أو يكون هناك زيارة من ممثلي الاتحاد الآسيوي للدول المعنية، من أجل محاولة بحث حلول مع الاتحادات الوطنية والحكومات المعنية، من أجل إيجاد حلول للمباريات والتي تقام في العادة بنظام الذهاب والإياب، وحال لم يتم التوصل الاتفاق يستمر اللعب على ملاعب محايدة مثلما الحال بين الأندية السعودية والإيرانية، و99% من التوصيات هي ما يتم اعتمادها من المكتب التنفيذي”.

من بانكوك – عبدالله ناصر الجنيبي

عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي

يروي ماحدث في أورقة الاتحاد الآسيوي والقرار الذي اتخذ اليوم pic.twitter.com/iOeOgGLewl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 28, 2017

وأردف: “حضرنا اليوم في الفندق وكنا ننتظر القرار، ولكن ما صدر كان مخالفًا للتوصية في البند الأخير، وافقوا على الذهاب والإياب وموضوع زيارة وفد للدول المعنية، ولكن لم يؤخذ بعين الاعتبار حال عدم التوصل لرد على اللعب في ملاعب محايدة، والكرة في ملعب الوفود التي تذهب وترى هل يوجد أسباب قاهرة أو مسألة الأمن والأمان”.

وحول التحرك المقبل للاتحاد الإماراتي، أوضح: “الوضع الآن أننا سندرس الحيثيات المطلوبة، خاصة أنه ممنوع السفر من اللاعبين للدول الممنوع اللعب فيها، وسنرى الخطوات الأفضل اتخاذها لتفادي هذا الموضوع وممكن نرفعها لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، فيه خيارات أمامنا ونحتاج لدراسة الموضوع بشكل أقوى ونرى الشكل الإيجابي اللي نستفيد منه بحيث نتفادى عملية الإجبار أو الرفض اللي طلع في القرار”.