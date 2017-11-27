المصريتان فريدة ونور تفوزان بجائزتين ضمن جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي

نالت المصريتان فريدة عثمان ونور الشربيني، اليوم الإثنين، جائزتين من بين جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي والتي تُعدّ من أرفع الجوائز الرياضية على مستوى العالم من الناحية المادية والأدبية.

وحصلت فريدة على برونزية سباق 50 مترًا فراشة في بطولة العالم للسباحة في بودابست في يوليو الماضي لتصبح أول سبّاحة مصرية تحصد ميدالية في بطولة العالم.

وحققت فريدة (22 عامًا) رقمًا قياسيًا مصريًا وأفريقيًا في التصفيات وفي الدور قبل النهائي ثم في النهائي وفقدت فرصة الحصول على الفضية بفارق 0.01 ثانية عن الهولندية رانومي كروموفدغويو.

ونالت فريدة جائزة الرياضي صاحب “الإنجاز رفيع المستوى” بينما نالت نور جائزة “الرياضي العربي” لعام 2017.

وفازت نور (22 عامًا) ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الثانية على التوالي بتغلبها على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت في منتجع الجونة المطل على البحر الأحمر في أبريل الماضي.

ونور هي المصنفة الأولى على العالم حاليًا وهي المصرية الوحيدة التي تفوز ببطولة العالم مرتين.

وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش إن فوز نور الشربيني بالجائزة يأتي “تتويجًا لجهد رائع ومشرف حققته البطلة على المستوى العالمي”.

وأضاف خليفة لرويترز “نحن في اتحاد الإسكواش سعداء للغاية بالجائزة وسعداء بما تحققه نور وزميلاتها وزملاؤها. هي نموذج رائع للمرأة المصرية”.

وتابع قائلًا “تهنئتي لنور ومواطنتها (فريدة) وأتمنى المزيد من الجوائز والإنجازات للرياضيين والرياضيات المصريات”.