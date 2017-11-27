أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر بعد فوزها بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي‎

أحرزت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير في السعودية، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، والتي تُوصف أنها أكبر جائزة عربية في المجال الرياضي.

وتُوّجت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بالجائزة، بعد أن أسهمت بإثراء الحركة الرياضية العربية بصفة عامة، والسعودية بصفة خاصة.

وقالت ريما بن بندر بعد فوزها بالجائزة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعتز باختياري لهذه الجائرة وأشكر القائمين عليها، والشكر لوطني وقيادته على ما نجده من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي”

وأضافت “هذه الجائزة تعني لي ولبنات وطني المزيد من التحفيز والتشجيع للعمل من أجل خدمة وطننا”.

اعتز باختياري لهذه الجائرة وأشكر القائمين عليها، والشكر لوطني وقيادته على ما نجده من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي هذه الجائزة تعني لي ولبنات وطني المزيد من التحفيز والتشجيع للعمل من أجل خدمة وطننا @MBRaward @gsaksa https://t.co/JNDjic5fzT — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) November 27, 2017

و”ريما بنت بندر” أول امرأة سعودية تتولَّى رئاسة اتحاد الرياضة المجتمعية، بعدما صدر القرار من قِبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وتشغل “ريما بنت بندر” منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة، منذ أغسطس 2016، قبل أن تُسند لها مهمة رئاسة اتحاد الرياضة المجتمعية خلفًا لعبد اللطيف الهريش.

والأميرة ريما تم اختيارها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية لتنضم إلى برنامج “القيادات العالمية الشابة” لإنجازاتها في المجالات التنموية وسجلها القيادي.

كما تم تضمينها في قائمة “أكثر الأشخاص إبداعًا” من قبل مجلة “فاست كومباني” الأمريكية في العام 2014، وتم تضمينها أيضًا في قائمة كبار المفكرين العالميين والتي أصدرتها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية المرموقة في العام 2014.