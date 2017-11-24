إيران: الاتحاد الآسيوي ألزم الأندية السعودية باللعب في طهران

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم “مهدي تاج”، الجمعة، أن لجنة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صوّتت أمس على إلزام الفرق السعودية والإماراتية باللعب على الأراضي الإيرانية.

وقال “مهدي تاج”، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية رياضية: “عُقدت يوم أمس اجتماعات خاصة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمام ممثلي السعودية، والإمارات، وقطر”، مضيفاً أنه “ردّ على ممثل السعودية عندما قال إن عدم تواجد الأندية السعودية في إيران هو بسبب انعدام الأمن في هذا البلد”.

وتابع مهدي تاج:”تحدثت لمدة 12 دقيقة، وقمت بالردّ على الادعاءات الخاطئة لممثل السعودية، وأكدت أن أمن إيران الشديد جعل الفيفا يوافق على استضافة المباريات العراقية في طهران في التصفيات المؤهلة لكأس العالم”.

واعتبر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم “ما تحقق يوم أمس إنجازًا كبيرًا”، مبيناً أن “الاتحاد الآسيوي، ولجنة البطولة فيه صوّتا لصالح إقامة مباريات الفرق السعودية، والإماراتية في إيران”.

وكان وزير الشباب والرياضة الإيراني “مسعود سلطاني فر”، زعم في أكتوبر الماضي، أن اتحاد بلاده لكرة القدم يتابع قضية الاتحاد الدولي (الفيفا) لاستصدار قرار يُجبر الفرق السعودية على اللعب مع الأندية الإيرانية في طهران.

وترفض السعودية اللعب في إيران سواء على مستوى المنتخبات الوطنية، أو الأندية بعد توتر العلاقات بين البلدين في مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بعد إقدام إيرانيين على اقتحام وإحراق البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي يعدّ انتهاكًا للقوانين والأعراف الدبلوماسية.