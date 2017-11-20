دبا الفجيرة يفتتح باب الانتقالات الشتوية في الإمارات بالاستغناء عن البرازيلي سياو

قرّر الجهاز الفني لفريق دبا الفجيرة الإماراتي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي جوسيل فيريرا داسيلفا (سياو) /35 عامًا/ لعدم وجود جدوى للاعب في صفوف الفريق.

وبهذا، أصبح دبا الفجيرة أول فريق في الدوري الإماراتي يفتح بابه لتنقلات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ بعد أسابيع، وذلك بحثًا عن عنصر جديد يفيد الفريق في مشواره بالدوري المحلي.

وجاء قرار دبا الفجيرة بالاستغناء عن سياو بناء على توصية من مدرب الفريق البرازيلي باولو كاميلي في ظل غياب اللاعب كثيرًا عن المباريات الرسمية بسبب الإصابة، أو عدم وصول اللاعب للمستوى المطلوب.

وكانت آخر مباراة خاضها فريق دبا الفجيرة في الدوري أمام فريق شباب الأهلي دبي انتهت بالتعادل 1 / 1 حيث يحتل فريق دبا حاليًا المركز الثامن برصيد تسع نقاط بعد انتهاء مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

ويعتبر سياو عميد اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي حيث أكمل مع انتقاله لدبا الفجيرة في بداية هذا الموسم ثمانية مواسم مع الكرة الاماراتية، ارتدى خلالها قمصان أندية الشباب والأهلي واتحاد كلباء ثم دبا الفجيرة.

وشهد نادي الشباب، والذي تم دمجه هذا الموسم مع النادي الأهلي، أفضل فترات تألق سياو بالملاعب الإماراتية.