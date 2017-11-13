الإمارات.. هل يعود أحمد خليل لنادي شباب الأهلي دبي؟

تحدثت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الإثنين، عن اقتراب المهاجم أحمد خليل، من العودة لناديه السابق، شباب الأهلي دبي، بعد 4 أشهر فقط من انتقاله للجزيرة.

وانتقل أحمد خليل الصيف الماضي، من شباب الأهلي دبي إلى الجزيرة، في صفقة مفاجئة ومدوية لمتتبعي الدوري الإماراتي، في صفقة قياسية، مقابل 17 مليون درهم (4.6 مليون دولار تقريبًا)..

وقالت قناة “أبوظبي” الرياضية، إن أحمد خليل في طريق العودة لشباب الأهلي دبي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، في يناير”. وأضافت القناة، أن اللاعب في الطريق؛ لتوقيع مخالصة مالية بخصوص عقده مع الجزيرة، والعودة لناديه السابق.

ويمتد عقد خليل (26 عامًا) مع الجزيرة، حتى العام 2021، علمًا أنه نجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام 2015.

وشارك اللاعب الدولي في مباراتين فقط هذا الموسم مع الجزيرة، في الدوري الإماراتي، لم ينجح خلالهما في تسجيل وصناعة أي هدف.

ويملك أحمد خليل 33 هدفًا في 100 مباراة مع الأهلي، منذ أول مشاركة موسم 2009/2010.