مارادونا يؤكد خضوعه لعملية جراحية في كتفه اليسرى

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ومدرب نادي الفجيرة الإماراتي، دييغو أرماندو مارادونا، عن إجرائه عملية جراحية على أربطة كتفه اليسرى، أمس الأحد.

وأضاف مارادونا: “كان عليّ القيام بهذه العملية منذ وقت طويل، ولكن في النهاية أجريتها أمس”.

ونشر مدرب الفجيرة صورة له بعد الجراحة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مع رسالة شكر لجميع محبيه، مؤكداً في الوقت نفسه نجاح العملية الجراحية.

Quería contarles que hoy me operaron de los ligamentos de mi hombro izquierdo. Es algo que tendría que haber hecho hace tiempo, pero siempre lo postergaba por una cosa, u otra. La operación duró una hora y media, y gracias a Dios fue un éxito. Les mando un beso a todos!!! A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Nov 12, 2017 at 6:43am PST

ويعمل مارادونا، البالغ 57 عاما، حاليا كسفير رياضي لدولة الإمارات فضلًا عن تدريبه لنادي الفجيرة، أحد أندية الدرجة الثانية في الإمارات، ليحتل المركز الثاني من جدول الدوري بعد مرور جولتين.

وكان مارادونا عاد أخيرًا من فنزويلا بعدما تعاقد على تحليل مونديال روسيا 2018 لمحطة (تيليسور) التلفزيونية.