مارادونا يوقع عقدًا في فنزويلا لتقديم أحد البرامج خلال مونديال 2018

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الاثنين في مقر حكومته اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، الذي وقع في وقت سابق من يوم أمس -أيضا- عقدًا مع شبكة “تيليسور” التليفزيونية لتقديم أحد البرامج خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأثنى الرئيس الفنزويلي على مارادونا واصطحبه معه إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين، وقال: “اليوم يزورنا صديق كبير لفنزويلا، زميل عزيز، إنه الطفل الذهبي دييجو أرماندو مارادونا العظيم، مرحبا بك”.

وكشف مادورو أن مارادونا وقع عقدًا مع “تيليسور” لتقديم سلسلة من البرامج الجديدة من روسيا تحت اسم “من يد رقم 10” وذلك خلال المونديال المقبل في روسيا.

وأوضح مادورو، أن مارادونا أخبره أنه خلال المباريات كان يروق له ترك الكرة لزملاء آخرين ليقوموا بتسجيل الأهداف.

وقال مارادونا وهو ينظر إلى مادورو أثناء الاجتماع: “يروق لي أن أكون إيثاريًا، وأن تكون إيثاريًا في السياسة فهو أمر نافع”.